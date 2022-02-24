Як росіяни протестують проти війни з Україною
У російських містах проходять акції протесту проти війни в Україну.
Переважно вони нечисленні, але в деяких містах, зокрема у Москві та у Петербурзі, є десятки затриманих.
Російська влада заявляє, що росіянам не слід протестувати.
Вдень у містах, зокрема в Іркутську, в Омську, в Астрахані та Владивостоку проходили поодинокі пікети. Надвечір протестувальники почали збиратися на стихійні мітинги.
За даними правозахисників, у 39 містах Росії затримали вже понад 400 учасників акцій.
Близько 60 людей затримали лише на антивоєнній акції в Єкатеринбурзі.
Там кількадесят людей зібралися на мітинг навпроти адміністрації міста. Вони скандували "Ні війні!", "Миру - мир", "Путін, виведи війська", деякі учасники акції принесли з собою плакати.
Якийсь час їх не чіпали, але потім ОМОН почав розганяти та затримувати протестувальників.
У Москві на Пушкінській площі вдень затримували людей із плакатами.
До сьомої вечора, за оцінками кореспондента ВВС, в районі Пушкінської площі було близько 400 людей.
"Я боюся виходити, але затримання чи смерть на війні речі непорівнянні", - сказала кореспондентові ВВС дівчина з плакатом "Ні війні".
Затримання проходять і на вулиці Тверській. Як мінімум один автозак із протестувальниками вже заповнився та поїхав.
Близько тисячі людей прямують у бік Кремля, передає кореспондент ВВС.
Попри жорсткі затримання, група протестувальників стоїть у районі вулиці Пушкінська. Поліцейські почали вихоплювати з натовпу та затримувати людей.
У Петербурзі біля Гостиного двору протестувальники вишикувалися в ланцюг солідарності.
Як передає кореспондент ВВС, сотні людей, які скандують "Ні війні", заповнили Невський проспект уздовж усього Гостиного двору. Поліцейські жорстко затримують людей і вантажать в автобуси, вони вже переповнені всією довжиною вздовж Невського.
Поліція забрала у протестувальників гірлянду жовто-блакитних повітряних куль.
На мітинг у Петербурзі прийшли зокрема люди похилого віку, які пережили Велику Вітчизняну війну. "Я проти війни, я пережив одну війну, з мене вистачить", - сказав кореспондентові ВВС чоловік, який назвався блокадником.
Тим часом спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що росіяни, які виступають проти війни в Україні, думають "про свої нагальні проблеми та труднощі".
Проти війни у четвер виступили багато російських знаменитостей, зокрема музиканти. Серед них - Юрій Шевчук та Борис Гребєнщиков. Лідер "Акваріума" назвав те, що відбувається, "справжнім безумством". "Люди, що розв'язали цю війну, збожеволіли. Вони ганьба Росії", - заявив Гребенщиков.
Антивоєнні мітинги пройшли у Тюмені, Новосибірську, Челябінську.
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