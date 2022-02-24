Як світ реагує на російський напад на Україну

29 хвилин(и) тому

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Майже 50 країн світу підтримали Україну у протистоянні російській агресії, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ця кількість буде зростати", - зазначив він.

За його словами, від кожного партнера Україна зараз просить зброї, санкцій проти Росії та гуманітарної допомоги.

Ось як реагують на агресію проти України різні держави світу.

США: перемовин з Путіним не буде

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У зверненні до нації о 20:30 за київським часом президент США Джо Байден заявив, що всі попередження про підготовку нападу Росії на Україну справдилися.

Він повідомив, що західні країни спільно застосують проти Росії безпрецедентні санкції.

Ці санкції, за словами американського президента, погодили країни Євросоюзу, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія тощо.

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"Путін - агресор. Він вибрав війну і він зіткнеться з наслідками", - заявив Байден.

"Ми обмежимо для російського бізнесу можливість проводити операції в доларах, євро, фунтах та єнах", - повідомив він.

Він також пообіцяв, що санкції зачеплять понад 50% всього російського високотехнологічного імпорту, великі російські банки, в тому числі ВТБ.

"Путін стане парією у міжнародній спільноті", - запевнив Байден, зазначивши, що більше не планує вести перемовини з російським президентом.

Президент США пообіцяв, що американські військові не братимуть участь в військовому конфлікті в Україні, але посилять захист країн на східних кордонах НАТО.

Байден також пообіцяв Україні гуманітарну допомогу.

На запитання, чому досі Росію не відключають від SWIFT, Байден відповів, що санкції, які планують запровадити, стосуються великих банків і вони "можуть мати навіть більше наслідки" для Росії. Але додав, що відключення РФ можливе в майбутньому.

Британія: "не будемо просто дивитися" на агресію

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Британія "не може і не буде просто дивитися" на "огидну і варварську" атаку Росії на Україну, заявив Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр заявив, що президент Володимир Путін розпочав "велике вторгнення по суші, морю і повітря" без провокації.

Він сказав, що Велика Британія та її союзники запустять "масовий пакет" санкцій, щоб "гальмувати" російську економіку.

Виступаючи у британському парламенті о 19:00 Борис Джонсон заявив:

заморозять активи всіх російських банків, які будуть виключені з британської фінансової системи

активи банку ВТБ заморозять негайно та повністю

ініціюють законопроєкт, який заборонить російським компаніям та державі брати кредити у Великій Британії

заморозять активи понад 100 фізичних та юридичних осіб

літаки "Аерофлоту" не зможуть приземлятися у Великій Британії

заборонять експорт товарів подвійного призначення до Росії, тобто таких, що можуть застосовуватись у військових цілях

Британія повністю припинить експорт у Росію високотехнологічних товарів та обладнання для буріння

обмежать депозити російських громадян у британських банках

Британія має намір працювати із союзниками, щоб відключити Росію від платіжної системи SWIFT, але, за словами Джонсона, "зробити це складно".

"Олігархам в Лондоні ніде буде сховатися", - підкреслив Джонсон.

О 22:30 за київським часом відбудеться екстрене засідання британського уряду щодо допомоги Україні.

Франція: "на боці України"

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Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до нації на тлі прапорів України, Франції та ЄС.

"Це усвідомлений вибір, проти усіх зобов'язань, взятих на себе Росією. Це порушення Хартії ООН і основоположних принципів порядку в Європі та світі. У цьому випробуванні Франція перебуває на боці України. Я вам бажаю мужності та рішучості, українському президенту, уряду і українському народу. Їхня свобода - це наша свобода", - заявив Макрон.

"Франція рішуче засуджує військове вторгнення, розпочате Росією минулої ночі проти України. Вона також засуджує санкціоноване режимом Лукашенка використання території Білорусі для здійснення цієї агресії проти суверенної країни. Цей вибір війни є грубим порушенням міжнародного права", - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Він висловив повну солідарність з українським народом.

Німеччина: "це війна Путіна"

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц як і Емманюель Макрон виступав на тлі українського прапора і різко засудив напад Росії на Україну.

"24 лютого — жахливий день для України і похмурий день для Європи", - заявив він у виступі.

За словами канцлера, вторгнення було "явним порушенням міжнародного права" і нічим не може бути виправдано.

Він оголосив про підготовку подальших жорстких санкцій проти Росії і закликав Путіна вивести свої війська з України.

За словами Шольца, Володимир Путін приносить страждання та руйнування своїм безпосереднім сусідам, поставив під загрозу "життя незліченної кількості невинних людей в Україні, братського для Росії народу".

Зрештою, російський президент також ставить під сумнів мирний порядок на європейському континенті, підкреслив Шольц.

"Немає жодного виправдання для цього. Це війна Путіна", - дав зрозуміти канцлер.

Під час телефонної розмови у четвер вранці він запевнив президента України Володимира Зеленського у повній солідарності Німеччини з Україною та її народом.

Як нинішня голова G7, Німеччина виступала за єдину та чітку відповідь Росії з боку економічно найсильніших демократій світу.

Канцлер звернувся до президента Путіна з проханням "негайно припинити військову атаку, припинити кровопролиття та повністю вивести свої війська з території України".

Італія: "Це стосується всіх нас"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Італії проходять акції протесту італійської діаспори

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі підтримав Україну і заявив, що її доля стосується всієї Європи.

"Україна - європейська країна, дружня країна. Те, що відбувається в Україні, стосується всіх нас", - наголосив він.

Він пообіцяв, що проти Росії запровадять найсильніші санкції, і буде зроблено все можливе, щоб зберегти суверенітет України.

Драгі закликав Путіна негайно зупинити кровопролиття і вивести війська з України.

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Польща: готові прийняти українців

"Ми поруч з Україною, як сусіди, як член ЄС та НАТО", - заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Він наголосив, що Польща робитиме все можливе, щоб допомогти Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Польща приймає українців з дітьми

"Ми точно не допустимо ситуації, коли дитина з батьками, якщо вони не мають відповідних документів, не зможе в'їхати до Польщі. Ми будемо діяти гнучко та мудро", - заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Польське радіо.

Камінський на запитання про кількість біженців, які може прийняти Польща, сказав, що кожен біженець війни отримає допомогу.

"Ми будемо діяти відповідно до ситуації. Ми приймемо групу, яка з'явиться на кордоні", - повідомив він.

Як підкреслив Маріуш Камінський, польські служби діятимуть гнучко й підходитимуть до кожного випадку індивідуально.

Чехія: треба задіяти 4 статтю договору про НАТО

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Демонстранти у Празі порівнюють Путіна з Гітлером і вимагають захистити Україну

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський різко засудив напад Росії на Україну.

Рішення Кремля про неспровокований напад неприйнятне і повністю суперечить міжнародному праву. Разом із нашими союзниками ми відповімо на цей варварський акт агресії", - заявив глава чеської дипломатії, повідомляє Радіо Прага.

"Реакція на російську агресію, зокрема санкції, вплинуть на російську економіку та технологічний розвиток", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ.

Чехія у зв'язку з російською агресією проти України разом зі своїми союзниками вимагає ініціювати консультації за 4-ою статтею Північноатлантичного договору, заявив міністр закордонних справ.

Ця стаття передбачає консультації між членами альянсу, якщо за оцінкою одного з них під загрозою опиняється територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека кожного з учасників договору.

У четвер вранці на засіданні уряду Естонії, який також засудив військовий напад Росії проти України, було ухвалено рішення ініціювати консультації за 4-ою статтею Північноатлантичного договору спільно з Латвією, Литвою, Польщею та іншими членами альянсу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мілош Земан несподівано підтримав Україну

Несподівано агресію засудив президент Чехії Мілош Земан, відомий проросійськими заявами.

"Кілька днів тому я сказав, що росіяни не божевільні і не атакуватимуть Україну. Визнаю, що я помилявся", - зазначив Земан, повідомляє Радіо Прага.

"Божевільного необхідно ізолювати. Причому захищатися треба не лише на словах, але вживати конкретних заходів. Я хочу висловити повну підтримку Україні, її керівництву, її народу", - наголосив президент Чехії.

Він закликав відключити Росію від системи SWIFT та застосувати рішучі дії проти агресора.

Туреччина: це "неприйнятно"

МЗС Туреччині назвало "неприйнятною" військову операцію Росії проти України.

"Цей напад, окрім руйнування мінських домовленостей, є грубим порушенням міжнародного права та становить серйозну загрозу безпеці нашого регіону та світу",- йдеться в заяві.

Туреччина виступила проти зміни кордонів за допомогою зброї і закликала Росію припинити незаконні дії.

"Наша підтримка політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України продовжиться", - йдеться в документі.

Молдова: дамо дах над головою українцям

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску повідомив у Twitter, що його країна готова надати прихисток українцям.

"У ці важкі часи Молдова тримає свої кордони відкритими і зробить все можливе, щоб прийняти та допомогти мирним жителям України. Уряд забезпечив додатковий персонал для безперешкодного перетину поблизу Паланки та Окниці та готує приймальні центри для розміщення перших українських біженців", - написав він.

ЄС: санкції будуть незабаром

Як передбачається, у своєму наступному пакеті санкцій ЄС частково призупинить свою візову угоду з Росією.

Згідно з джерелами, це торкнеться тих, хто "пов'язаний з російським режимом", у тому числі офіційних осіб, дипломатів і військових.

Щодо відключення Росії від SWIFT, один із високопоставлених європейських дипломатів сказав, що ця ідея витає в повітрі, але не знаходиться в центрі обговорень.

SWIFT дозволяє проводити швидкі фінансові трансакції та використовується 11000 організацій у 200 країнах.

Цей захід не входить до наступного пакету санкцій, але це не означає, що він знятий з порядку денного, сказав дипломат.

Також повідомляється, що у цьому пакеті - заходи щодо експортного контролю, а також санкції у сферах фінансів та промисловості.

НАТО: підтримуємо народ України

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Північноатлатична рада НАТО рішуче засудила "жахливе вторгнення" Росії та засудила Білорусь, яка допустила це втооргнення зі своєї території.

"Цей новий напад є серйозним порушенням міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, і повністю суперечить зобов'язанням Росії щодо Гельсінського Заключного акту, Паризької хартії, Будапештського меморандуму та Основного акту Росія-НАТО, агресією проти незалежної мирної країни".

В НАТО оголосили, що підтримують народ України та її законну владу, і закликали Росію вивести війська з української території і з територій навколо України.

"Ми завжди повністю підтримуватимемо територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води", - йдеться в заяві.

Грібаускайте: "Військовий злочин можна зупинити лише на полі бою"

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Експрезидентка Литви Даля Грібаускайте закликала країни світу полишити балаканину і допомагати Україні.

"Санкції карають лише тих, хто запізнився. Військовий злочин можна зупинити лише на полі бою. Тож припиніть трясти повітря пустою балаканиною і вживайте реальних дій", - звернулася вона у Facebook.

Білорусь заперечує участь в агресії

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Згідно з інформацією ДПСУ, вранці з білоруської території обстрілювали прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску в Житомирській та Чернігівській областях, з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї, а потім з білоруської території до Київської та Чернігівської областей увійшла російська військова техніка.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний о 15:30 повідомив у Facebook, що з території Білорусі запустили 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку.

У Білорусі свою причетність заперечують.

"Збройні Сили Білорусі перебувають у пунктах постійної дислокації та виконують завдання відповідно до плану підготовки Збройних Сил за призначенням", - заявив помічник міністра оборони Білорусі Леонід Касинський, повідомляє офіційне інформагентство БЕЛТА.

Водночас білоруські військові заявили, що посилюють держкордон, щоб запобігти проникненню диверсантів та зброї.

"Також окремі частини та підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують комплекс заходів щодо підвищення бойової готовності з метою виключення раптового нападу", - додав помічник міністра.

Олександр Лукашенко вранці закликав "шукати шляхи недопущення кровопролиття та масової бійні".