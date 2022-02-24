Чоловікам від 18 до 60 років забороняють виїжджати з України

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Державна прикордонна служба України

Через воєнний стан з України заборонено виїжджати чоловікам-українцям віком від 18 до 60 років. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Цих чоловіків не будуть випускати з країни у період воєнного стану.

"Прохання не створювати паніку та не пробувати самовільно перетинати кордон", - написав у фейсбуці Даниїл Меньшиков, керівник Львівської митниці.

У четвер кореспондентка ВВС у Польщі повідомляла, що в'їзд до Польщі для українців вільний.

Туди пропускають без закордонних паспортів, віз, а також без сертифікатів про вакцинацію чи тестів. Головне мати хоча б якийсь документ, що підтверджує особу.

Біля пропускних пунктів великі черги люди, а вздовж кордону розгорнуті пункти медичної та гуманітарної допомоги.