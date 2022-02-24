Росія напала на Україну. Що зробить світ? Теленовини ВВС
24 лютого Росія розпочала вторгнення до України. З самого ранку відбуваються ракетні обстріли військової та цивільної інфраструктури по всій країні.
В Україні оголошений воєнний стан. Військові заявляють, що відбили перші потужні спроби прорвати оборону і підбили низку російських літаків та танків.
Cвітові лідери виступають із засудженням дій Кремля. Агресію Росії називають незаконною і неспровокованою атакою на мирну країну. США, Британія, країни Європи запроваджують потужні економічні санкції проти Москви.
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