Росія напала на Україну. Що зробить світ? Теленовини ВВС

14 хвилин(и) тому

24 лютого Росія розпочала вторгнення до України. З самого ранку відбуваються ракетні обстріли військової та цивільної інфраструктури по всій країні.

В Україні оголошений воєнний стан. Військові заявляють, що відбили перші потужні спроби прорвати оборону і підбили низку російських літаків та танків.

Cвітові лідери виступають із засудженням дій Кремля. Агресію Росії називають незаконною і неспровокованою атакою на мирну країну. США, Британія, країни Європи запроваджують потужні економічні санкції проти Москви.

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