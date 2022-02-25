Нічний обстріл Києва - палаючі будинки і поранені

47 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Росія вночі знову обстрілювала Київ, після четвертої години лунали вибухи у різних районах столиці, внаслідок влучання горів житловий будинок на сході міста.

Станом на 6 ранку обстріл триває.

Також на лівому березі ще одна ракета впала на житловий будинок на вулиці 60-а Садова у приватному секторі, там триває пожежа.

За повідомленнями радника керівника МВС Антона Геращенка, Київ піддався обстрілу після 4 години ранку.

Система ППО столиці збивала ракети та літальні апарати. За однією версією, на висотний будинок міг впасти російський літальний апарат.

За іншою - уламки російської крилатої ракети "Калібр".

Автор фото, Геращенко Підпис до фото, Можливо, це рештки крилатої ракети "Калібр"

Поранені

"За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Поранених везуть людей у лікарні, на місці працюють всі аварійно-рятувальні служби.

Автор фото, UNIAN

"Будинок палає, є загроза руйнування", - додав мер.

За словами рятувальників близько 04:20 у будинок влучив ворожий пристрій. Це багатоповерховий житловий будинок, який складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова, влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова - влучання на рівні 8-9 поверхів.

Виникла пожежа і загрозою руйнування.