Війна проти України. День другий Теленовини ВВС 25.02.2022
У випуску 25 лютого:
- Росія продовжує вторгнення в Україну. Столиця веде оборону. Пряме включення журналістки ВВС з Києва. Що відомо і підтверджено на цей момент.
- Лідери країн НАТО зміцнюють оборону східного флангу альянсу. Таке рішення вони ухвалили на надзвичайному засіданні, скликаному у зв'язку з війною в Україні. В заяві вони називають рішення Путіна напасти на Україну "стратегічною помилкою".
- Сюжет з Москви. Що відбувається в Росіі?
- Акція на підтримку України в Лондоні. Над резиденцією прем'єр-міністра Великобританії підняли український прапор. Пряме включення з Даунінг-стріт.
- Як британські ЗМІ сприйняли війну в Україні? Журналістка ВВС про реакцію британських ЗМІ.
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