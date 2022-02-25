Війна проти України. День другий Теленовини ВВС 25.02.2022

23 хвилин(и) тому

У випуску 25 лютого:

Росія продовжує вторгнення в Україну. Столиця веде оборону. Пряме включення журналістки ВВС з Києва. Що відомо і підтверджено на цей момент.

Лідери країн НАТО зміцнюють оборону східного флангу альянсу. Таке рішення вони ухвалили на надзвичайному засіданні, скликаному у зв'язку з війною в Україні. В заяві вони називають рішення Путіна напасти на Україну "стратегічною помилкою".

Сюжет з Москви. Що відбувається в Росіі?

Акція на підтримку України в Лондоні. Над резиденцією прем'єр-міністра Великобританії підняли український прапор. Пряме включення з Даунінг-стріт.

Як британські ЗМІ сприйняли війну в Україні? Журналістка ВВС про реакцію британських ЗМІ.

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