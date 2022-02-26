Під Васильковим збили російський Іл-76 та розбили російських десантників

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові у Василькові, архівне фото 2014 року

Вночі російська армія намагалася висадити десант біля Василькова на Київщині. Всю ніч тривав бій, російських десантників розбили, а один російський військово-транспортний літак збили.

"Наразі закінчуються бої і можна сказати, що у Василькові вже тихо, і наша страшна ніч підійшла до свого кінця", - повідомила ТСН мер Василькова Наталія Баласинович.

"З самого вечора почався ракетний обстріл військових частин, обстріл аеродрому. Протягом всього вечора і ночі у Василькові висаджувався десант з парашутів, сідали на полях... Мешканці повідомляли, де, на тому чи іншому полі, або в лісі, як спускається десант", - розповіла вона.

За словами очільниці міста, найстрашніші бої відбувалися на вулиці Декабристів.

"Були запеклі бої, вся вулиця палала, наша територіальна оборона дуже добре підготувалася".

Російські десантники, які змогли висадитися, обстрілювали бійців 40 бригади тактичної авіації ЗСУ, що дислокується у місті. З Києва до міста підійшла велика кількість бронетехніки ЗСУ.

"Підійшли БМП, після довгих тривалих боїв, великої кількості поранених, і загиблих, це закінчилося", - зазначила вона.

На думку Баласинович, росіяни хотіли встановити контроль над аеродромом.

Збитий літак: до 175 російських військових могли загинути

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядає стандартний Іл-76 МД російської армії

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Приблизно о 00:30 надійшло повідомлення про збиття російського військово-транспортного літака Іл-76 МД на Київщині.

"О пів на першу ночі, 26 лютого, український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога", - повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Згідно зі стандартними характеристиками, такі літаки можуть перевозити до 167 військових або до 126 десантників, і мають екіпаж у 6-7 людей.

"Як казав Володимир Олександрович, "ця ніч буде дуже важкою!". Забув додати, що для росіян", відзначили у військовій авіації України.

"Це помста за Луганськ 2014", - написав у Facebook головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Він мав на увазі збиття проросійськими бойовиками у червні 2014 року літака Іл-76 ЗСУ під Луганськом, коли загинули 40 десантників та 9 членів екіпажу.