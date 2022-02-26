"Війна неминуче закінчується переговорами". Влада в Україні готова до них, але без ультиматумів Кремля

34 хвилин(и) тому

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Українська влада заявляє, що не відмовляється від переговорів з Росією, а також заперечує звинувачення Кремля у небажанні Києва домовлятися.

Керівництво України вважає, що такі звинувачення є частиною тактики Росії з метою завести переговори у глухий кут ще до їхнього початку і звинуватити у цьому Україну.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна готова до перемовин і не змінює своєї переговорної позиції, яка полягає у тому, що вони мають стосуватися припинення війни проти України, яку розпочала Росія, і гарантій безпеки.

"Будь-яка війна неминуче завершується переговорами. Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми нібито відмовились від переговорів, це просто частина їхньої тактики", - сказав Михайло Подоляк.

"Зупинка пересування" - брехня

26 лютого Кремль звинуватив Київ у небажанні проведення переговорів.

Російські ЗМІ писали, що "у зв'язку із "очікуваними переговорами" Володимир Путін вдень 26 лютого видав наказав "зупинити пересування військ в Україні".

"Оскільки українська сторона відмовилася від переговорів, сьогодні просування головних російських сил продовжилося", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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Ці заяви представники влади в Україні називають брехнею, оскільки жодних ознак "зупинки військ" не було, навпаки, військові дії посилювалися.

"Брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, з максимальною інтенсивністю", - сказав ВВС News Україна Михайло Подоляк.

Кажучи про тактичну ціль заяв Москви, експерти наголошують, що йдеться не лише про стратегічну мету - зірвати переговори і звинуватити у цьому Київ, але й про спробу отримати час для посилення своїх військ.

"Через те, що окупанти зазнають значних втрат, дякуючи нашим героям, Путін намагається виграти час для того, щоби стягти більше сил до Києва та обласних центрів", - вважає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

25 лютого президент України Володимир Зеленський двічі у відеозверненнях до народу заявляв, що Росія мусить якомога швидше почати говорити з Україною про припинення бойових дій.

"Росії все одно доведеться, рано чи пізно, говорити з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", - наголошував він.

Говорячи російською, Зеленський сказав: "Хочу ще раз звернутися до президента Російської Федерації. По всій Україні тривають бої. Давайте сідати за стіл переговорів. Щоб зупинити загибель людей", - сказав президент.

На ці заяви одразу ж відреагували у Кремлі. Дмитро Песков повідомив, що Росія готова відправити до Мінська на переговори з Україною свою делегацію із "представниками" міністерств оборони, закордонних справ та адміністрації президента РФ.

Хоча днем раніше Пєсков заявляв, що Володимир Путін готовий до переговорів з керівництвом України лише за умови, якщо офіційний Київ буде готовий проголосити нейтральний статус країни і відмову від розміщення озброєнь.

Україна категорично відкидає такі ультиматуми.

"Переговори мають базуватися на здоровому глузді і бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України, - наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. - Своїм спротивом українці довели, що загнати нас в глухий кут - це нереалістична амбіція".