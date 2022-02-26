SWIFT: що буде, як Росію відключать від нього

57 хвилин(и) тому

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Після того, як Німеччина останньою із європейських країн пристала до спільних планів ЄС та США відключити Росії від SWIFT в рамках санкцій за агресію проти України, рішення можуть ухвалити найближчим часом.

Що це означатиме для Росії, бізнесу та пересічних громадян?

Що таке SWIFT?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Товариство світових міжбанківських телекомунікацій) - це глобальна система платежів.

Не так давно, коли вторгнення Росії в Україну лише обговорювали, дехто навіть називав її "ядерною зброєю" у системі економічних санкцій.

Звісно, це не єдина платіжна система у світі, але - з величезним відривом від інших - найпопулярніша.

Ця платіжна система за формою організації - кооператив із банків та фінансових організацій зі штаб-квартирою у Брюсселі, яка працює за бельгійським законодавством.

На кінець 2021 система опрацьовувала близько 30 мільйонів платіжних повідомлень на день на суму у трильйони доларів, або близько 10 млрд на рік.

При цьому користуватися нею можуть не лише підприємства та банки, але й фізичні особи. Наприклад, надіслати або отримати переказ через SWIFT можна і в Україні.

Важко уявити, як відключення цієї системи не зачепить російську економіку та росіян, як про це говорять у Москві. Колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін казав у 2014 році, що втрата доступу до SWIFT завдасть країні збитків, що дорівнюють 5% річного обсягу її економіки. Проте тоді західні країни так і не наважилися на цей крок.

Але відтоді Росія зробила висновки і за ці роки підготувалася до такого розвитку подій, створивши свою внутрішню систему банківських платежів.

Крім того, система є незалежною від урядів чи міжнародних організацій, і Кремль любить підкреслювати це.

Проте у минулому було кілька прецедентів, коли відімкнення від SWIFT відбувалося не напряму, а через застосування санкцій проти окремих країн та їхніх банків. Зокрема, так було з Іраном, коли SWIFT була змушена припинити обслуговувати їхні рахунки. Втім, щойно санкції були зняті, відновилися і платежі через SWIFT.

Хто постраждає?

Оглядачі вважають, що негайні і прямі наслідки відключення SWIFT будуть передусім для російських банків та бізнесу, бо розрахунки є кровоносною системою будь-якої економіки.

Звісно, повністю вони не припиняться, але це перенесе російську економіку у "кам'яну добу" та означатиме подорожчання й різке уповільнення фінансових потоків.

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Коли після подій 2014 російський центробанк створив внутрішню систему платежів, мало хто з російського бізнесу став нею користуватися, - бізнесу було зручніше залишатися у міжнародній системі SWIFT.

Так само на випадок надзвичайної ситуації країна має власну національну платіжну систему "Мир".

Оскільки росіяни розраховуються між собою в рублях, відключення SWIFT не викличе затримки внутрішніх рублевих платежів як таких, проте коли у бізнесу будуть проблеми, важко уявити, що проблем не буде у найманих працівників.

Стрімкої девальвації рубля та знецінення російських активів, яка, власне, вже почалася, також навряд чи вдасться уникнути. Курс долару та євро до рубля ще ніколи не були такими високими.

Щоб зупинити падіння рубля, центробанк Росії був змушений вийти з валютними інтервенціями. Проте, треба визнати, що ці резерви є так само історично великими - понад 600 млрд доларів. А рекордні ціни на енергоносії за останній рік дозволили Росії поповнювати їх швидше, ніж раніше.

24 лютого, у день нападу на Україну, російський фондовий ринок пережив рекордний обвал.

Індекс Московської біржі впав на 33,3%, індекс РТС - на 39,4%, а ціни більшості "блакитних фішок" впали майже на 50%.