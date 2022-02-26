У Києві почалася довга комендантська година. Вона триватиме до 28 лютого

33 хвилин(и) тому

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У Києві запровадили комендантську годину. Вона почалася о 17:00 26 лютого і триватиме до 08:00 28 лютого, тобто, півтори доби, повідомили у Київській міськдержадміністрації.

За повідомленням, це зробили для захисту мешканців і їх безпеки.

Киян закликали максимально обмежити пересування.

Цивільні, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога, додали в КМДА.

Також заборонено проїзд власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки.

У разі оголошення повітряної тривоги люди можуть вийти з дому, щоби піти у найближче укриття.

Всі об'єкти критичної інфраструктури міста працюють, повідомила міська влада.

Громадський транспорт зараз не працює. Метро - теж. Підземні станції метрополітену працюють в режимі укриття.

Міська влада повідомила киян, що ніч на 27 лютого у столиці "буде складною".

Комендантські години різної тривалості оголосили у більшості населених пунктів.