Під Васильковом горить нафтобаза. Радять закривати вікна

1 година тому

Автор фото, Антон Геращенко

Російські військові обстріляли ракетами нафтобазу КLО у селі Крячки під Васильковом, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Це може бути величезною техногенною та екологічною катастрофою, додав він.

За його словами, на місце трагедії уже виїхали рятувальники.

Про кількість жертв поки не повідомляється.

Мер Василькова Наталія Баласинович підтвердила вибух на нафтобазу.

"Ворог хоче зруйнувати все навкруги. Але йому нічого не вдасться", - заявила вона у відеозверненні.

Дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть розноситися вітром у будь-якому напрямку, тому мешканців закликають закривати вікна, повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.