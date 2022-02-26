ЄС відрізав Росію від літаків. Які це матиме наслідки?

Марія Кисельова

ВВС

55 хвилин(и) тому

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Російські авіакомпанії через санкції ЄС можуть залишитись без літаків та деталей до них. Фактично Росія залишається в авіаційній ізоляції, кажуть експерти.

У суботу 26 лютого два літаки компанії KLM, що виконували рейси з Амстердама в Москву та Санкт-Петербург, не долетіли до місця призначення.

Літак до Петербурга повернувся в Амстердам, а літак до Москви перенаправили в інше місто. Виданню Nu.nl представник компанії пояснив, що причиною став пакет санкцій ЄС. Згідно з ними, в Росію забороняється ввозити запчастини для літаків, в тому числі для особистого користування.

"Це означає, що ми більше не можемо гарантувати безпечне повернення рейсів у Росію", - сказав представник компанії.

Як ці санкції вплинуть на російські авіакомпанії?

Суть санкцій

Згідно з документом, забороняється продавати, прямо чи опосередковано, товари й технології для використання в авіації чи космічній сфері - незалежно від того, чи зроблені вони в ЄС.

Йдеться в тому числі про літаки.

Товари не можна доставляти фізичним та юридичним особам в Росії - та для використання в Росії. Також забороняється прямо чи опосередковано страхувати чи перестраховувати ці товари.

Не можна проводити інспекцію, ремонт, модифікацію в літаках чи їхніх компонентах.

Постачання товарів та деталей можуть продовжуватись до 28 березня 2022 року. Однак лише за контрактами, укладеними до 26 лютого 2022 року, йдеться в документі.

"Заборона на продаж усіх літаків, запчастин та обладнання російським авіакомпаніям погіршить один із ключових секторів економіки Росії й транспортне забезпечення країни, оскільки три чверті нинішнього комерційного повітряного флоту Росії були побудовані в ЄС, США та Канаді", - йдеться в офіційному журналі ЄС.

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Як це вдарить по російській авіації

За оцінками російського видання РБК, понад 80% літаків російських пасажирських авіакомпаній - імпортні.

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Кількість літаків європейського виробництва різна. Серед найбільших авіакомпаній (за кількістю пасажирів) більше за все літаків європейського виробництва в парку таких компаній, як "Аерофлот", "Сибір" та "Уральські авіалінії".

За оцінкою голови галузевого порталу Avia.ru Романа Гусарова, близько 90% літаків російських компаній належать лізинговим компаніям з США та Європи.

На думку Гусарова, зараз складно сказати, як саме працюватимуть санкції. У будь-якому разі спочатку російській авіації справді може бути складно. Але потім галузь може адаптуватися, вважає експерт.

Зокрема, у Росію більш активно літатимуть авіакомпанії з Туреччини та Південно-Західної Азії. Також при нестачі літаків іноземні компанії можуть бути допущені до польотів всередині Росії (зараз авіаційне законодавство влаштовано так, що це можливо лише у виняткових випадках).

Водночас, на думку виконавчого директора агентства "АвіаПорт" Олега Пантелеєва, такі санкції - це фактично заборона польотів для більшості російських авіакомпаній.

"Якщо діяти за правилами, що вважались прийнятними до 20-х чисел лютого, введення таких санкцій у найкоротший час мало би паралізувати російську громадянську авіацію майже повністю - за винятком експлуатації вітчизняних вертольотів і флоту літаків, виготовлених у СРСР", - вважає виконавчий директор агентства "АвіаПорт" Олег Пантелеєв.

Зокрема, польоти у Європу вимагають, щоб компанії страхували свою відповідальність перед третіми особами, масштаб відповідальності - десятки мільярдів рублів на кожен політ.

Такі ризики не можуть втримати окремі страхові компанії, вони вимагають перестрахування на світовому ринку. А без страхового покриття літаки не можуть піднятись у повітря.

Якщо експлуатант не може отримати запчастини та сервіс, будь-який лізингодавець вимагає повернути літак - щоб не втрачати в ціні, машина має проходити регулярне обслуговування у схвалених провайдерів.

Щоправда, якщо доведеться повертати літаки іноземним лізингодавцям через неможливість технічного обслуговування, їхні власники зазнають значних збитків через низький попит в умовах пандемії, каже Гусаров.

"Літаки, які належать європейським лізинговим компаніям, мають повернутись до власників протягом місяця. Літаки, які належать російським лізинговим компаніям, мають стати в міру того, як їм знадобляться запчастини, які офіційно взяти буде ніде", - вважає Пантелеєв.

При цьому російський уряд, очевидно, не може допустити реалізації такого сценарію, зазначає експерт. Тепер йдеться про створення системи всередині країни, яка опиратиметься не на європейських та американських постачальників, а на свої сили та інші країни.

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"Відповідь може виходити за рамки існуючих раніше домовленостей. Наприклад, ухвалять рішення не повертати якусь частину парку лізингодавцям. Ще один виклик - російські компанії повинні будуть самі підтримувати літальну придатність літаків західного виробництва", - каже експерт.

При цьому один із можливих варіантів - постачання деталей для літаків через треті країни, наприклад, в Азії.

Побоюватись арешту цього парку за кордоном не доводиться. "Польоти на Захід все одно у якійсь історичній перспективі стануть екзотикою", - говорить Пантелеєв.

До вечора 26 лютого Росія взаємно закрила повітряний простір з більшістю європейських країн - серед них Латвія, Естонія, Румунія, Чехія, Польща та Великобританія. Російські авіакомпанії масово оголосили про відміни рейсів у ці країни.

Офіційний представник Airbus у Росії сказав ВВС, що поки що рано говорити про наслідки санкцій для галузі в цілому.

ВВС надіслала запити щодо санкцій ЄС у "Аерофлот", S7 ("Сибір"), Ютейр, "Уральські авіалінії", а також Росавіацію і російський Мінтранс, та очікує на відповідь.