Історичний документ. Зеленський підписав заявку на членство в ЄС

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Andrij Sybiha Підпис до фото, Лідери України підписують документи у воєнний час. У приміщенні видно зведені барикади

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС, повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

"Історичний документ. Заявка на членство в Європейському Союзі, підписана президентом України у Києві 28 лютого 2022 року", - написав Никифоров у своєму фейсбуці.

Також спільну заяву підписали голова Верховної Ради Русланом Стефанчуком і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна, заплативши таку величезну ціну за європейський вибір та безпеку Європи, буде в змозі пройти цей шлях", - наголошується в заяві.

В офісі президента вважають, що європейська інтеграція України буде значним внеском у стабільність та безпеку Європи.

Україна проситиме розглянути заявку за спеціальною процедурою, тобто невідкладно почати формальний процес, що приведе до надання державі статусу кандидата на членство.

"Ми вдячні партнерам, що вони поряд з нами, але наша мета - бути разом з усіма європейцями. І головне, бути на рівних. Впевнений, що це справедливо, ми цього заслужили", - сказав Зеленський у зверненні.

Автор фото, Facebook Andrij Sybiha

Подання документів відбувається в умовах воєнного часу, під час війни Росії з Україною.

А що про це думають у Європі?

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Напередодні у понеділок голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала бажання України приєднатись до ЄС.

"Так, з часом вони (українці - Ред.) будуть з нами. Вони одні з нас, і ми хочемо їх прийняти", - заявила вона в інтерв'ю телеканалу Euronews.

Однак фон дер Ляєн не стала уточнювати, коли саме станеться приєднання, та якими є шанси України на вступ до ЄС, тим паче за прискореною програмою.

"У нас з Україною є процес, наприклад, інтеграції українського ринку в єдиний ринок… У нас дуже тісна співпраця в енергетичній мережі",- зазначила чиновниця.

У той же час віцепрезидент Єврокомісії Боррель перед початком неформального засідання міністрів оборони країн-членів ЄС сказав, що Україна має європейську перспективу, але членство не на порядку денному, оскільки спочатку треба побороти агресію Росії.

"Членство є тим, на що, у будь-якому разі, знадобиться багато років. І ми повинні надати відповідь (війні - Ред.) у найближчі години. Не у найближчі роки, але у наступні години", - сказав чиновник.

"Зміни правил гри" у боротьбі з Москвою

Автор фото, Державна прикордонна служба України Підпис до фото, За день до війни Дональд Туск теж закликав ЄС зайняти серйозну позицію щодо перспективи України

Президент Володимир Зеленський закликав ЄС підтримати Україну через перспективу членства ЄС ще до початку нападу Росії на Україну, під час Мюнхенської конференції з безпеки. 22 лютого цей заклик підтримав і керівник українського МЗС Дмитро Кулеба.

23 лютого, за день до війни, голова Європейської народної партії та ексочільник Європейської Ради Дональд Туск закликав ЄС зайняти серйозну позицію щодо перспективи України на тлі кризи з Росією, яка доти вже кілька місяців нарощувала кількість своїх військових і техніки на українському кордоні.

Туск перерахував п'ять речей, які, на його думку, є важливими на тлі кризи, що склалася. Серед них - надання Україні перспективи членства у ЄС.

"П'яте - серйозна позиція щодо європейської перспективи України. Нам необхідно прискорити та активізувати діалог між Києвом та Брюсселем", - сказав Туск.

Він зазначив, що цей процес може бути непростим, однак "у разі реалізації це означатиме реальні зміни правил гри, які на цей час диктуються Москвою".

Туск застеріг, що урядам та політичним силам ЄС не варто повторювати помилки умиротворення агресора та бути наївними, а рішуче та сміливо виступити проти цинізму та дій Путіна.

Президенти Литви та Польщі, які в ту ж середу відвідували Київ, теж виступили за те, щоб Україна отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС.