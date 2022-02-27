Зеленський - білорусам: "З вашої території вбивають наших дітей"

1 година тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Скріншот відеозвернення

Україна готова до переговорів із Росією у будь-якій країні, з території якої на країну не летять ракети, тобто - не в Білорусі. Про це заявив у відеозверненні Володимир Зеленський.

"Ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатись, ми хочемо закінчення війни. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку - це ми запропонували російській стороні. Та й будь-яке інше місто нам підходить - у країні, з території якої не летять ракети", - сказав президент України.

Раніше головнокомандувач ЗСУ повідомив, що з території Білорусі у бік Києва випустили крилату ракету, але повітряні сили збили її.

"На війні, яка йде зараз, ви з нами, на жаль, не на одному боці. З вашої території війська Російської Федерації запускають ракети по Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки", - сказав Зеленський про Білорусь.

Президент нагадав, що чотири дні тому саме з білоруської території пішли крилаті ракети, літаки, вертольоти, техніка, яка обстрілювала Україну.

"Київ атакували о 4-й ранку, у когось таке почуття гумору, як у 1941 році. Ви спали, брати білоруси. А ми прокинулися. Але ви й зараз спите. А ми з цього моменту вже не лягаємо", - сказав президент і додав, що українці виборюють свободу.

"Щиро бажаю Білорусі знову стати тією доброю, безпечною Білоруссю, яку всі бачили ще нещодавно. Зробіть правильний вибір. Я впевнений, що це головний вибір вашого великого народу", - сказав він.

Зеленський звернувся до білорусів у неділю, 27 лютого. Саме цього дня у Білорусі відбувається референдуму щодо змін до конституції цієї країни.

Відповідно до проєкту змін, Білорусь втратить свій статус "нейтральної" країни, а також на її території можна буде розташовувати ядерну зброю.