Україна за чесні переговори без ультиматумів - Подоляк

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові біля Василькова

"Пєсков та російська сторона в цілому розіграють дуже примітивну і передбачувану пропагандистську історію", - заявив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк ВВС, коментуючи повідомлення з Росії про готовність переговорів у Гомелі.

Він зауважив, що російська сторона, пропонуючи переговори, одночасно посилила обстріли території України.

"Сьогодні РФ вже підняла у повітря важкі стратегічні бомбардувальники Ту-22, щоб знищити мирних жителів і паралельно поїхали до Гомелю", - каже представник офісу президента.

Михайло Подоляк припустив, що у такий спосіб Росія реагує на жорстку реакцію світу на російську агресію.

"Позиція України є простою і прозорою: чесні переговори в узгодженому місці без жодних ультиматумів, - заявив Подоляк. - Щойно буде адекватний підхід російської сторони, переговори одразу розпочнуться".

Раніше президент Зеленський у відеозверненні заявив, що переговори з Росією можуть відбутися у будь-якій країні, з території якої не летять ракети.

Вранці 27 лютого генштаб України повідомив, що повітряні сили ЗСУ "збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22".

Тим часом речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що російська делегація прибула до білоруського міста Гомель для "переговорів з українцями".