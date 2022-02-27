Російський центробанк закликає до спокою, але до банкоматів - черги

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Клієнти російського "Сбербанку" ще з п'ятниці вишиковуються в черги до банкоматів у Празі, аби зняти гроші

Російський центральний банк закликав до спокою на тлі побоювань того, як нові західні санкції за агресію проти України можуть вплинути на російські банки.

У Банку Росії заявили, що мають "необхідні ресурси для підтримки фінансової стабільності та забезпечення операційної надійності фінансового сектору".

ЄС, США, Британія та Канада оголосили, що активи російського центрального банку будуть заморожені.

Деякі з російських банків будуть відключені від міжнародної системи платежів SWIFT.

Але російські банки може підкосити і масове зняття грошей.

У п'ятницю Банк Росії розпорядився збільшити постачання готівки до банкоматів по тому, як попит на неї сягнув найвищого рівня від березня 2020 (коли запроваджувалися перші ковідні карантинні обмеження).

Втім, валютні резерви Банку Росії становлять близько 630 млрд доларів.

Метою санкцій проти російського центробанку є запобігти продажу його активів, аби у такий спосіб підтримати банківську систему та компанії.

Оголошуючи про ці заходи голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Європейський Союз та його партнери працюють над тим, щоб паралізувати спроможність Путіна фінансувати його військову машину".

Аналітики прогнозують, що у понеділок курс рубля ще більше впаде, а росіяни поспішать до банкоматів забирати свої гроші з банків.

"Нові санкції очевидно завдадуть серйозної шкоди економіці та банківській системі Росії, - каже Клей Ловері, віцепрезидент Інституту міжнародних фінансів. - Очевидно, це ще більше загострить масове зняття коштів, що викличе розпродаж та виснаження резервів".

Як прогнозує економічний кореспондент ВВС Кетті Прескотт, "наслідки санкцій проти центробанку Росії для пересічних росіян можуть бути спустошливими".

Деякі економісти навіть говорять про можливість гіперінфляції.

До цього Росія активно накопичувала валютні резерви, аби захиститися на випадок санкцій.

Але коли від доступу до валюти відріжуть центробанк країни, йому буде важче продавати долари, щоб підтримати рубль. А його курс вже падає через те, що інвестори розпродають свої російські активи.

Якщо рубль впаде, це ускладнить і здорожить російський імпорт, а це ще більше послабить економіку.

Для пересічних росіян це означає величезне зростання цін і знецінення заощаджень. Далі може бути зростання безробіття та зупинка виробництв.

Разом із обмеженням імпорту та відключенням деяких російських банків від міжнародної системи платежів SWIFT і економіка, і пересічні росіяни опиняться під надзвичайним тиском.

"Під ударом леза"

"Нові санкції з високою вірогідністю підірвуть російську економіку та знецінять привабливість будь-чого, пов'язаного з Москвою, а інвестори "масово залишать корабель". А коли центральний банк зіштовхнеться із суворими обмеженнями, щоб здійснювати валютні інтервенції, рубль піде на дно. І ніхто не хоче стояти під ударом леза", - каже Карл Шамотта, головний експерт зі стратегії ринків у фінансово-консалтинговій компанії Corpay.

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До оголошення про нові санкції західні країни вже вдалися до обмежень проти певних російських банків та осіб.

Банк Росії повідомив, що клієнти цих банків не зможуть користуватися своїми картками поза Росією. Так само картки підсанкційних банків неможливо буде використовувати у системах Google Pay та Apple Pay.

Одним із таких банків є державний "Сбербанк". І вже наприкінці минулого тижня у Празі до банкоматів цього банку вишукувалися черги його клієнтів, аби зняти свої гроші.

Крім того, "Сбербанк" тимчасово зарив свої відділення у Чехії, побоюючись через безпеку працівників.