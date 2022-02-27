Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду в Гаазі

29 хвилин(и) тому

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Україна офіційно направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Про це повідомив в твіттері президент України Володимир Зеленський.

"Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", - заявив президент.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Відбуваються обстріли в найбільших містах країни на півдні, сході та півночі. Страждають, в тому числі житлові райони, лікарні, дитячі садки та інша цивільна інфраструктура.

В ніч на 27 лютого російські війська нанесли удар по нафтобазі під Васильковом.

В Україну заходить військова техніка РФ. За даними української влади, втрати російської сторони вже склали понад 3,5 тис. людей, Росія втрати заперечує.