Російські війська захопили два українських цивільних судна - прикордонники

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Кораблі військово-морських сил РФ захопили в Чорному морі два українських судна з мирним екіпажем, повідомляє державна прикордонна служба України у фейсбуці.

Йдеться про танкер "Афіна" та суховантаж "Принцеса Ніколь", обидва судна перебували біля острова Зміїний.

"Майже одразу, як обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС і вони припинили виходити на зв'язок. А вже сьогоднішнім ранком системи автоматичної ідентифікації суден показали їх перебування у 18 милях від окупованого Криму", - пише ДПС.

На борту перебувало близько 50 членів екіпажу, усі цивільні, повідомляють прикордонники, назвавши цей крок "піратським захопленням".

За даними ДПС, напередодні та сама група кораблів ВМС РФ захопила судно "Сапфір", яке вирушило до острова Зміїний з гуманітарною місією.