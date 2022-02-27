Під час атаки Росії на Гостомель знищили легендарний літак "Мрія"

53 хвилин(и) тому

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У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт в Гостомелі під Києвом згорів найбільший та найпотужніший літак в світі АН-225 "Мрія".

Про це повідомляє "Укроборонпром".

"Вона мала відлітати 24 лютого, але небо закрили. Стояла ціла три дні, і от знищили", - підтвердив BBC News Україна поінформований співрозмовник.

Дані з сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar підтверджують, що після 5 лютого "Мрія" була в аеропорту Гостомеля і нікуди не вилітала, зазначає Радіо Свобода.

Під час атаки на Гостомель літак, який був на території аеропорту, згорів.

"Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов'язково відродиться. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років. Наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисної шкоди українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень", - заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

24-27 лютого за аеропорт в Гостомелі йшли запеклі бої, Росія намагалася висадити там десант та взяти летовище під контроль.