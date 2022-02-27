Зеленський розповів, чого чекає від перемовин з Росією та про нові зарплати для військових

32 хвилин(и) тому

Президент Володимир Зеленський заявив, що не дуже вірить в успіх перемовин між українською та російською делегаціями, які мають пройти на кордоні між Україною та Білоруссю в неділю ввечері.

Про це він заявив у зверненні до українців за підсумками перемовин з Олександром Лукашенком.

"Сьогодні я говорив з ним довго і дуже предметно. Я не хочу, щоб ракети, літаки, гвинтокрили летіли до нас з території Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі, і він мене запевнив у цьому", - заявив президент.

За його словами, вони домовилися про зустріч російської та української делегацій.

"Я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують, щоб потім в жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс", - заявив Зеленський.

Водночас президент запевнив, що головна мета зараз - захистити Україну та її територіальну цілісність і національну державність.

"Очевидно, що наші військові воюють не за гроші, але сьогодні це найважливіша робота - бути військовим, захищати країну. І я хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу. Будемо платити по 100 тис. гривень на місяць", - повідомив Зеленський.

Він також підтвердив, що в боях за Гостомель знищено найбільший у світі літак - український АН-225 "Мрія".

"Вчора втратили, на жаль, нашу "Мрію", але стару мрію, а нову ми зараз будуємо", - сказав Зеленський.