ЄС повністю закриє небо для літаків та ефіри для телеканалів Росії

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Twitter Von der Leyen

Євросоюз вирішив повністю закрити повітряний простір для всіх російських літаків.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Обмеження буде стосуватися всіх літаків, які зареєстровані або підконтрольні Росії.

"Вони не зможуть злітати, приземлятися та пролітати над територією Євросоюзу. Зокрема приватні літаки олігархів", - повідомляє вона.

Раніше власний повітряний простір для Росії закрили окремо майже всі країни ЄС.

Також фон дер Ляєн повідомила, що ЄС припинить мовлення телеканалів Russia Today та Sputnik, щоб вони "не могли більше поширювати брехню для виправдання путінської війни".

"Ми розробляємо інструменти для заборони їхньої токсичної та шкідливої дезінформації в Європі", - повідомила президента ЄС.

Також Євросоюз планує запровадити жорсткі санкції щодо Олександра Лукашенка як "ще одного агресора". Про ці санкції планують повідомити у понеділок.