Делегації України та Росії їдуть додому після перемовин. Про що домовились?

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Обстріляний російськими військами Чугуїв у Харківській області

Делегації Росії та України їдуть додому після переговорів біля річки Прип'ять, головною метою яких було домовитись про припинення вогню.

Представники обох країн домовились про можливість проведення другого раунду перемовин.

За словами представника Росії Володимира Мединського, сторони мають знову зустрітись на днях, вже на білорусько-польському кордоні. Однак нічого конкретного про цю зустріч ще не оголошували.

Як повідомив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, головною метою переговорів припинення війни та бойових дій на території України.

"Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси", - написав Подоляк у своєму твіттері.

Член російської делегації, помічник президента Росії Володимир Мединський за результатами переговорів заявив, що знайдені "деякі спільні точки" для подальшого обговорення.

"Щойно закінчились перемовини з українською стороною, які тривали понад 5 годин, ми детально пройшлись по всіх пунктах порядку денного та знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції", - цитує Мединського Інтерфакс.

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За словами Подоляка, сторони визначили низку тем, за якими намітилися певні рішення.

"Щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації в логістичні рішення, сторони їдуть для консультацій в столиці", - сказав Подоляк.

Ймовірно, Мединський вже сьогодні розповість про перемовини Володимиру Путіну.

Переговори між українською та російською делегаціями стартували 28 лютого близько опівдня в районі річки Прип'ять, що на українсько-білоруському кордоні. Точне місце не називається.

Українську делегацію представляли голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, радник офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник керівника делегації України в тристоронній контактній групі Андрій Костін, депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Російська делегація на чолі з помічником президента Росії Володимиром Мединським прибула в білоруський Гомель для перемовин ще вранці 27 лютого, але українська сторона тривалий час не підтверджувала згоду на зустріч.

Переговори підтвердили лише після того, як президент Володимир Зеленський поговорив з Олександром Лукашенком.

Сам Зеленський заявив, що "не дуже вірить в результат зустрічі".