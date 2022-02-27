Зеленського підтримує 91% українців, 70% вірить в перемогу - опитування

1 година тому

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91% українців підтримують дії президента Зеленського. 6% не підтримують його, 3% не змогли визначитися. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного у перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії -26-27 лютого.

Опитування проводили серед 2000 респондентів в усіх регіонах, крім анексованого Криму та непідконтрольних Україні районів Донбасу, похибка становить 2,2%.

У західних та центральних регіонах Зеленського підтримують понад 90% опитаних, у східних та південних - понад 80%.

70% опитаних вірить у можливість відбити російський напад.

"У жодному регіоні не спостерігається переважання песимістичних настроїв. Найвищий рівень впевненості у Збройних Силах - на Заході та у Центрі (75-78%). Відносно нижчий - на Півдні та Сході (64-66%)", - зазначають соціологи.