ДСНС: росіяни нещадно обстрілюють Чернігів

23 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила фото руйнувань з міста.

"Ворог нещадно обстрілює Чернігів. Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин продовжується інтенсивний обстріл м. Чернігів, вул. Бєлова, Рокосовського, Доценко, Пухова", - йдеться у повідомленні.

У зоні ураження - приватні та багатоповерхові житлові будинки, додали в ДСНС.

Автор фото, ДСНС

Автор фото, ДСНС

Не було спокійно у місті і до цього. Як повідомляє ДСНС, вночі міста обстрілювали з певним інтервалом по одній точці. Внаслідок цього сталося:

- боєприпас влучив у фундамент п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича, загорілися дві квартири на першому та другому поверхах. Пожежу ліквідували.

- боєприпас влучив у магазин на центральному ринку по вул. Ринкова. Пожежу ліквідували.

- боєприпас влучив в будівлю дитячого садка по вул. Реміснича.

Внаслідок цих влучань жертв та постраждалих немає.