США назвали кількість російських військ вторгнення в Україні

36 хвилин(и) тому

Автор фото, ЗСУ

Високопоставлений чиновник міністерства оборони США повідомив журналістам про американські оцінки кількості російських військових в Україні та ефективність їхніх дій.

Росія вдерлась в Україну зранку 24 лютого, коли почала обстрілювати об'єкти практично на всіх територіях держави.

Одразу ж її війська пішли у наступ по всій лінії кордону та з Білорусі.

Головні висновки США

Росія вже задіяла в бойових діях дві третини свого наступального контингенту, тобто близько 100 тисяч військових.

Це означає, що в резерві залишаються приблизно 50 тисяч людей, що в Пентагоні називають "суттєвим".

Російським силам не вдалося захопити жодного крупного міста, зараз вони перебувають приблизно за 30 км від Києва.

Пентагон продовжує спостерігати за тим, як російські війська стикаються з логістичними проблемами, включно з доставкою пального.

Найбільше це можна помітити при наступі на Харків, але також поблизу Києва.

Є ознаки, що збройні сили Росії вдаються до тактики облоги Чернігова, а це означає застосування таких засобів, як невисокоточні ракети, що може призводити до загибелі цивільних осіб.

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Російські війська не змогли просунутися так швидко, як вони розраховували, - частково через опір України, на який вони не чекали.

На півдні росіяни перебувають приблизно за 50 км від Маріуполя із заходу, тут вони змогли просунутись на 20 км після своєї морської висадки в суботу.

Загалом Росія випустила по цілях в Україні приблизно 320 ракет, здебільшого балістичні ракети малої дальності. Більшість з них потрапили в ціль, але деякі розірвалися не там.

Росія поки що не змогла отримати повну перевагу в повітрі.

Українські Повітряні сили продовжують діяти, а системи протиповітряної оборони залишаються в робочому стані, хоча Москва змогла їх дещо пошкодити.

"Українці чинять наполегливий, хоробрий та героїчний спротив. Але… але це тільки четвертий день", - каже представник Пентагону.

"Мені б не хотілося давати оцінки того, скільки ще днів лишилося. І як ці дні виглядатимуть. План росіян порушили, їх уповільнили. Їх загнали в кут. І частково це результат протидії українців, а частково вони самі винні в своїх проблемах - с точки зору логістики", наполягають у Пентагоні.