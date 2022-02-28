Українець-механік намагався затопити яхту гендиректора Рособоронекспорту на Майорці

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, У порту Майорки швартуються неабиякі яхти

Українець, який працював матросом на яхті керівника "Рособоронекспорту", визнав на суді, що хотів затопити судно, щоб помститися за напад Росії на Україну.

48-метрова яхта "Леді Анастасія" належить Олександру Міхеєву, генеральному директору російського державного збройного велетня.

Яхта стояла на Майорці, Іспанія, коли механік-українець вирішив відкрити засуви у моторному відділенні яхти.

Українця заарештували у суботу, але пізніше відпустили на поруки.

У суді українець заявив, що не шкодує про свій вчинок і вчинив би так само знову.

Він заявив, що спробував затопити яхту Міхеєва після того, як побачив репортажі про те, що відбувається в Україні по телебаченню.

"Я бачив, як вертоліт атакує будинок у Києві! Вони нападають на невинних", - цитують місцеві ЗМІ слова українця в суді.

Наразі Олександр Міхеєв, керівник "Рособоронекспорту", компанії, що експортує російське озброєння, включно з танками, БТР, кораблями, літаками, зброєю та амуніцією, не коментував інцидент зі своєю яхтою.