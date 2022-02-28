Українець-механік намагався затопити яхту гендиректора Рособоронекспорту на Майорці
Українець, який працював матросом на яхті керівника "Рособоронекспорту", визнав на суді, що хотів затопити судно, щоб помститися за напад Росії на Україну.
48-метрова яхта "Леді Анастасія" належить Олександру Міхеєву, генеральному директору російського державного збройного велетня.
Яхта стояла на Майорці, Іспанія, коли механік-українець вирішив відкрити засуви у моторному відділенні яхти.
Українця заарештували у суботу, але пізніше відпустили на поруки.
У суді українець заявив, що не шкодує про свій вчинок і вчинив би так само знову.
Він заявив, що спробував затопити яхту Міхеєва після того, як побачив репортажі про те, що відбувається в Україні по телебаченню.
"Я бачив, як вертоліт атакує будинок у Києві! Вони нападають на невинних", - цитують місцеві ЗМІ слова українця в суді.
Наразі Олександр Міхеєв, керівник "Рособоронекспорту", компанії, що експортує російське озброєння, включно з танками, БТР, кораблями, літаками, зброєю та амуніцією, не коментував інцидент зі своєю яхтою.