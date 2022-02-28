Рубль впав на 30%, половина активів Банку Росії заблокована. Як працюють нові санкції Заходу

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Черги до банкоматів, Санкт-Петербург

З ранку понеділка курс російського рубля обвалися на понад 30%. Тепер долар коштує 117 рублів і це є історичним максимумом. Ще наприкінці минулого тижня курс був на 30 рублів меншим.

Такого не було ані під час фінансової кризи 2008 року, ані після анексії Криму в 2014 році.

У намаганнях стримати падіння рубля російський центробанк у понад два рази підвищив облікову ставку - до 20%. Раніше у Росії облікова ставка, що визначає "ціну" грошей в економіці і є головним орієнтиром для кредитного ринку, - становила 9,5%. Облікова ставка у 20% - ще один рекорд "чорного понеділка" в Росії - на такому рівні цей показник не був від 2013 року.

У соцмережах є багато відео, на яких видно довжелезні черги до банкоматів та обміну валют, а люди побоюються, що їхні банківські картки припинять працювати, або ж будуть запроваджені обмеження на зняття готівки.

Минулого тижня Банк Росії вже був змушений збільшити суми готівки для банкоматів, адже обсяги зняття сягнули рівня, який востаннє бачили у березні 2020, коли запроваджувалися перші карантинні обмеження через пандемію коронавірусу.

Падіння курсу національної валюти означає підрив купівельної спроможності і може знецінити заощадження пересічних росіян.

Крім того, у понеділок російський центробанк наказав брокерам не здійснювати запити іноземних фізичних та юридичних осіб на продаж російських активів, побоюючись обвалу ринків.

На відкритті торгів 28 лютого акції російського "Сбєрбанка" впали на 73%, "Газпрому" та "Лукойлу" - на 50%. Після цього торги вирішили припинити.

Що сталося?

Це є наслідком того, що США, ЄС та Британія запровадили нові санкції проти Росії за напад на Україну.

Зокрема, йдеться про заборону на фінансові операції із російським центробанком, державними інвестиційними фондами, міністерством фінансів, лістінгу російських компаній на європейських біржах та блокування доступу російських банків до західних фінансових ринків.

Набуло чинності й рішення ЄС про закриття свого повітряного простору для російських літаків.

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Найвідчутніший удар було завдано по Банку Росії - російському центральному банку.

Постанова про санкції була опублікована в Офіційному журналі ЄС в ніч проти понеділка.

ЄС заборонив будь-які операції із валютними активами банку.

"Забороняються трансакції, пов'язані з управлінням резервами, а також активами Центрального банку Росії, в тому числі трансакції з будь-якою юридичною особою, компанією чи установою, які діють від імені Центрального банку Росії, або за його дорученням", - йдеться у документі.

За словами керівника європейської дипломатії Жозепа Бореля, це заморозить до половини фінансових резервів Росії, адже саме в ліквідних іноземних активах вона зберігала частину своїх резервів.

Щоб поповнити валютні резерви, Банк Росії вже зобов'язав експортерів продавати 80% своєї валютної виручки.

Серед інших західних санкцій - обмеження на російський державний "Сбєрбанк", через що Європейський центральний банк вже попередив про ймовірне банкрутство "дочок" російського "Сбєрбанку" - Sberbank Europe AG, а також дочірні компанії банку в інших європейських країнах. Національний банк Чехії вже у понеділок розпочав відкликати банківську ліцензію Sberbank CZ через "нестачу ліквідності".

Крім того, запроваджено заборону на продаж, постачання, передачу та експорт до Росії технологій нафтопереробки, зупинено дію експортних ліцензій подвійного використання.

Як повідомив український міністр закордонних справ Дмитко Кулеба, "фіналізується перелік російських банків для відключення від SWIFT", що оглядачі називали "ядерною бомбою" в аресеналі західних санкцій.

Саме через цю систему проходять розрахунки за російськими експортними контрактами на постачання нафти і газу, що дає понад половину доходів російського бюджету.

Що кажуть в Кремлі?

Тоді як у Москві та інших російських містах вишукуються черги до банкоматів, в Кремлі заявляють, що мають достатньо резервів, аби знівелювати ефект від західних санкцій.

Перед терміновою нарадою президента Путіна з економічними радниками його речник Пєсков заявив: "Існують важкі санкції, вони проблематичні, але Росія має необхідний потенціал, щоб компенсувати втрати від санкцій".

Цими вихідними російський центробанк закликав росіян зберігати спокій, твердячи, що має "необхідні ресурси та інструменти для підтримки фінансової стабільності".

Російські валютні резерви становлять близько 630 млрд доларів. Особливо активно вони поповнювалися в останній рік завдяки рекордним цінам на енергоносії - головний експорт Росії.

Там також заявили, що Росія відповість своїми власними санкціями.

"Найсерйозніші негативні наслідки"

Понад 100 російських економістів, які працюють як в Росії, так і за її межами написали відкритого листа із "рішучим протестом проти війни, розпочатої 24 лютого 2022 року російською владою проти України".

"Як економісти ми можемо із цілковитою впевненістю передбачити найсерйозніші негативні наслідки для економіки Росії - зростання цін, падіння доходів та інвестицій, знецінення заощаджень, подальше скорочення соціальних видатків, прискорення втрати людського капіталу та еміграція як результат", - йдеться в листі.

У листі також наголошують, що економічні витрати для Росії будуть на порядок більшими, ніж втрачені можливості в попереднє десятиліття економічного застою.

"Ми вважаємо, що дії керівництва Росії завдають величезної шкоди майбутньому Росії. Розв'язуючи війну проти України, керівники Росії діють проти інтересів російських громадян. Ми вимагаємо негайного припинення агресії!", - йдеться в листі.

А роосійський бізнесмен Олег Дерипаска (який також має активи в Україні) написав у Telegram, що "підйом ставки, обов'язковий продаж валюти (зараз ще згадають, що за курсом, встановленим ЦБ на дату проведення розрахунків) - це перший тест на те, за чий кошт реально буде цей банкет".

Що це може коштувати Заходу?

Санкції, накладені на Росію, вже мають певний вплив і на світових ринках.

ціни на газ із поставкою у наступні два місяці зросли майже на чверть,

ціни на нафту зросли на 5,4% - до 103 доларів за барель,

курс долара та ціни на золото зросли, оскільки інвестори шукають більшої надійності,

торги зерном проходять на максимальних обсягах через побоювання проблем із постачанням, бо і Україна, і Росія є провідними учасниками світового зернового ринку,

індекси європейських фондових бірж трохи впали - від 1% в Лондоні до 2% у Парижі та Франкфурті,

акції BP впали на 7% на тлі рішення компанії продати свої активи у російській нафтовій та газовій галузі, включно із маже 20% часткою у "Роснєфти". Це може коштувати компанії близько 25 млрд доларів.

Аналогічне рішення про вихід із російських активів ухвалила і норвезька енергетична компанія Equinor, контрольний пакет акцій якої належить урядові, і яка мала низку спільних підтриємств з Росією.