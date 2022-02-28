Росіяни обстріляли Харків реактивною артилерією. У місті десятки вбитих та поранених
Російські війська обстріляли Харків реактивною артилерією, повідомляє офіс президента.
Кількість жертв ще уточнюють, але вже зараз зрозуміло, що загинуло багато людей серед цивільного населення, кажуть в ОП.
За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, росіяни застосували "Гради" та "Урагани".
На відео з міста було видно, що там відбувалися масовані обстріли житлових кварталів.
Після обстрілів мешканці міста оприлюднюють відео з вулиць та своїх квартир. На них видно значні руйнування, ракети, які не розірвалися, та застрягли просто в асфальті або в квартирах.
Десятки загиблих цивільних лежать посеред вулиць, є дуже важко поранені. Вражені автомобілі разом з пасажирами згоріли вщент.
Геращенко пише, що йдеться про десятки загиблих і сотні поранених.