Росіяни обстріляли Харків реактивною артилерією. У місті десятки вбитих та поранених

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Антон Геращенко

Російські війська обстріляли Харків реактивною артилерією, повідомляє офіс президента.

Кількість жертв ще уточнюють, але вже зараз зрозуміло, що загинуло багато людей серед цивільного населення, кажуть в ОП.

За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, росіяни застосували "Гради" та "Урагани".

На відео з міста було видно, що там відбувалися масовані обстріли житлових кварталів.

Після обстрілів мешканці міста оприлюднюють відео з вулиць та своїх квартир. На них видно значні руйнування, ракети, які не розірвалися, та застрягли просто в асфальті або в квартирах.

Десятки загиблих цивільних лежать посеред вулиць, є дуже важко поранені. Вражені автомобілі разом з пасажирами згоріли вщент.

Геращенко пише, що йдеться про десятки загиблих і сотні поранених.