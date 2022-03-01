Головою військової адміністрації Києва став генерал Жирнов. Що про нього відомо

1 година тому

Автор фото, Укрінформ

Президент Володимир Зеленський призначив головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколу Жирнова.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Оборона столиці - понад усе. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Щоб у киян було все необхідне", - пояснив свій вибір Зеленський.

За його словами, Микола Жирнов служив командувачем сил підтримки та "на високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій ЗСУ у 14-15-му роках".

Досі Жирнов був державним експертом служби військової безпеки у РНБО.

"Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці", - розповів Зеленський.

Жирнов нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.