Зеленський звернувся до ЄС: "Доведіть, що ви разом з нами, тоді життя переможе смерть"

1 година тому

Автор фото, Офіс президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що впевнений в перемозі України у війні з Росією та закликав Євросоюз прийняти Україну.

Про це він заявив, виступаючи перед Європарламентом у режимі відеозв'язку. Європарламент у вівторок має закликати виконавчі органи ЄС прийняти Україну в Євросоюз.

"У нас дуже мотивований народ. Ми боремось за наші права, свободу та життя, а зараз боремося за виживання, і це найголовніша наша мотивація, але ми боремося також за те, щоб бути рівноправними членами Європи", - заявив Зеленський.

"З нами Євросоюз точно буде міцніший. Без вас Україна буде самотньою, - додав він. Ми довели, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви європейці, і тоді життя переможе смерть".

Зеленський сказав, сьогоднішній день був дуже важким для України.

За його словами, у вівторок вранці по центру Харкова Росія випустила дві крилаті ракети, від цього удару загинуло 10 людей. Він нагадав, що це місто університетів та студентів, там було багато російськомовних громадян та тісні дружні зв'язки з Росією.

Зеленський також нагадав, що з початку вторгнення Росії в Україні загинули 16 дітей.

"Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас, країни ЄС, але не знав, що такою ціною. Дуже висока ціна - тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і п'ять днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації", - підкреслив Зеленський.

Вступ на особливих умовах

28 лютого президент Зеленський офіційно направив до Євросоюзу заявку на вступ до об'єднання.

Україна просить розглянути заявку за спеціальною процедурою, тобто невідкладно почати формальний процес, що приведе до надання державі статусу кандидата на членство.

Автор фото, Facebook Andrij Sybiha

А що про це думають у Європі?

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Напередодні у понеділок голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала бажання України приєднатись до ЄС.

"Так, з часом вони (українці - Ред.) будуть з нами. Вони одні з нас, і ми хочемо їх прийняти", - заявила вона в інтерв'ю телеканалу Euronews.

Однак фон дер Ляєн не стала уточнювати, коли саме станеться приєднання, та якими є шанси України на вступ до ЄС, тим паче за прискореною програмою.

"У нас з Україною є процес, наприклад, інтеграції українського ринку в єдиний ринок… У нас дуже тісна співпраця в енергетичній мережі",- зазначила чиновниця.

У той же час віцепрезидент Єврокомісії Боррель перед початком неформального засідання міністрів оборони країн-членів ЄС сказав, що Україна має європейську перспективу, але членство не на порядку денному, оскільки спочатку треба побороти агресію Росії.

"Членство є тим, на що, у будь-якому разі, знадобиться багато років. І ми повинні надати відповідь (війні - Ред.) у найближчі години. Не у найближчі роки, але у наступні години", - сказав чиновник.

"Зміни правил гри" у боротьбі з Москвою

Автор фото, Державна прикордонна служба України Підпис до фото, За день до війни Дональд Туск теж закликав ЄС зайняти серйозну позицію щодо перспективи України

Президент Володимир Зеленський закликав ЄС підтримати Україну через перспективу членства ЄС ще до початку нападу Росії на Україну, під час Мюнхенської конференції з безпеки. 22 лютого цей заклик підтримав і керівник українського МЗС Дмитро Кулеба.

23 лютого, за день до війни, голова Європейської народної партії та ексочільник Європейської Ради Дональд Туск закликав ЄС зайняти серйозну позицію щодо перспективи України на тлі кризи з Росією, яка доти вже кілька місяців нарощувала кількість своїх військових і техніки на українському кордоні.

Туск перерахував п'ять речей, які, на його думку, є важливими на тлі кризи, що склалася. Серед них - надання Україні перспективи членства у ЄС.

"П'яте - серйозна позиція щодо європейської перспективи України. Нам необхідно прискорити та активізувати діалог між Києвом та Брюсселем", - сказав Туск.

Він зазначив, що цей процес може бути непростим, однак "у разі реалізації це означатиме реальні зміни правил гри, які на цей час диктуються Москвою".

Туск застеріг, що урядам та політичним силам ЄС не варто повторювати помилки умиротворення агресора та бути наївними, а рішуче та сміливо виступити проти цинізму та дій Путіна.

Президенти Литви та Польщі, які в ту ж середу відвідували Київ, теж виступили за те, щоб Україна отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС.