Війна проти України: п’ятий день. Теленовини ВВС 28.02.2022
У випуску 28 лютого:
- Російські військові обстріляли Харків реактивною артилерією. Жертви серед цивільних.
- Путін заявив, що тримає напоготові ядерну зброю. Чи боїться цього Захід?
- Рекордний обвал російського рубля через санкції.
- Біженці з України. За даними ООН, вже виїхали півмільйона людей.
- Демонстрація на підтримку України у Лондоні.
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