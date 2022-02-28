Війна проти України: п’ятий день. Теленовини ВВС 28.02.2022

У випуску 28 лютого:

  • Російські військові обстріляли Харків реактивною артилерією. Жертви серед цивільних.
  • Путін заявив, що тримає напоготові ядерну зброю. Чи боїться цього Захід?
  • Рекордний обвал російського рубля через санкції.
  • Біженці з України. За даними ООН, вже виїхали півмільйона людей.
  • Демонстрація на підтримку України у Лондоні.

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