Ракетний обстріл центру Харкова. Які руйнування і що відомо

18 хвилин(и) тому

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Близько 8 ранку 1 березня російські війська нанесли ракетний дар по центру Харкова.

ДСНС повідомляє, що ракета влучила у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та у частину житлового масиву (переважно 4-5 поверхові житлові будинки).

На відео з місця вибуху видно повністю знищені будівлі в центрі міста. В ОДА зруйновані перекриття, вибиті вікна, стеля. Залишились самі стіни.

За попередньою інформацією, є поранені. Скільки, невідомо.

Керівник області Олег Синєгубов додав, що кількість жертв уточнюється.

Він каже, що удар могли завдати крилатою ракетою, але, можливо, авіацією.

Рятувальники якийсь час не могли дістатися до місць вибуху, бо були обстріли.

Авіаудар по центру Харкова нанесли після закінчення комендантської години. По вулицях вже їхало кілька машин. Від них майже нічого не залишилось.

Харків'ян просять не залишати укриття.

Напередодні житлові будинки у Харкові обстріляли з градів.

1 березня обстріляли й інші об'єкти у центрі Харкова, зокрема, сад Шевченка та центральний ринок.

Це шостий день нападу Росії на Україну.

Війська РФ не взяли жодного обласного центру. Тривають бої на півночі, сході й півдні країни.