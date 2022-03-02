88% українців вірять в перемогу над Росією, 80% - готові взяти зброю в руки

1 година тому

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88% опитаних українців вірять в перемогу України над Росією, 80% - готові захищати країну зі зброєю в руках.

Про це свідчить опитування групи "Рейтинг", проведене 1 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Ще у 2020 році зі зброєю в руках Україну готові були захищати 59% українців.

"Навіть у південно-східних регіонах надзвичайно високий рівень готовності воювати за Батьківщину (на Півдні - майже 80%, на Сході - майже 60%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок", - повідомляє група.

Водночас 90% опитаних, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію, лише 5% відчувають розчарування.

98% опитаних підтримують діяльність збройних сил України, 93% підтримують діяльність президента Володимира Зеленського, 84% підтримують дії місцевих голів.

Крім того, найвищою за всю історію опитувань стала підтримка вступу України до ЄС та НАТО. 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% - за вступ в НАТО.

61% опитаних вірять у те, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом (протягом 1-2 років).

Повномасштабне вторнення Росії в Україну почалося 24 лютого. Відтоді Росія повністю не захопила жодного обласного центру, але може контролювати Херсон.

Міста зазнали обстрілів та значних руйнувань.

За час агресії загинули вже понад 300 українців.