Євросоюз відключає від SWIFT сім російських банків. Що це значить

1 година тому

Автор фото, SOPA IMAGES VIA ZUMA PRESS WIRE

Євросоюз відключає від системи SWIFT сім російських банків - ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", Совкомбанк та ВЕБ.РФ.

Інформація про це опублікована в офіційному журналі ЄС.

Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення відключити ці банки від SWIFT 27 лютого в рамках нових санкцій, які були запроваджені проти Росії через вторгнення в Україну.

"Сбербанку" в санкційному списку немає, але ціна його акцій на Лондонській біржі 2 березня опустилася до 1 цента.

Що таке SWIFT та чим це загрожує?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Товариство світових міжбанківських телекомунікацій) - це глобальна система платежів.

Не так давно, коли вторгнення Росії в Україну лише обговорювали, дехто навіть називав її "ядерною зброєю" у системі економічних санкцій.

Звісно, це не єдина платіжна система у світі, але - з величезним відривом від інших - найпопулярніша.

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Ця платіжна система за формою організації - кооператив із банків та фінансових організацій зі штаб-квартирою у Брюсселі, яка працює за бельгійським законодавством.

На кінець 2021 система опрацьовувала близько 30 мільйонів платіжних повідомлень на день на суму у трильйони доларів, або близько 10 млрд на рік.

При цьому користуватися нею можуть не лише підприємства та банки, але й фізичні особи. Наприклад, надіслати або отримати переказ через SWIFT можна і в Україні.

Важко уявити, як відключення цієї системи не зачепить російську економіку та росіян, як про це говорять у Москві. Колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін казав у 2014 році, що втрата доступу до SWIFT завдасть країні збитків, що дорівнюють 5% річного обсягу її економіки. Проте тоді західні країни так і не наважилися на цей крок.

Оглядачі вважають, що негайні і прямі наслідки відключення SWIFT будуть передусім для російських банків та бізнесу, бо розрахунки є кровоносною системою будь-якої економіки.

Звісно, повністю вони не припиняться, але це перенесе російську економіку у "кам'яну добу" та означатиме подорожчання й різке уповільнення фінансових потоків.