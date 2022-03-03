Конфіскація майна Росії, миротворці ООН, безпольотна зона та мобілізація. Рада ухвалила важливі рішення

1 година тому

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Верховна Рада 3 березня ухвалила 14 законів та одну постанову на тлі вторгнення Росії до України.

Зокрема, парламент схвалив указ президента про загальну мобілізацію, особливості оподаткування в умовах воєнного стану, а також посилив відповідальність за мародерство та інші злочини у воєнних час.

Миротворці та безпольотна зона

Верховна Рада звернулася до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, інших міжнародних організацій, парламентів та урядів іноземних держав "щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників".

Зокрема, Україна закликає негайно запровадити безпольотну зону над територією України, щоб запобігти подальшим обстрілам і руйнуванням з боку РФ, відкрити гуманітарні коридори та ввести на територію України миротворчі сили ООН.

"Верховна Рада України звертається до Генерального секретаря ООН із закликом посередництва у припиненні війни", - йдеться у зверненні.

Конфіскація майна

Також Верховна Рада схвалила закон про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

"Примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України та Українського народу", - йдеться в тексті закону.

Перелік таких об'єктів має скласти Кабмін та внести на розгляд ради національної безпеки та оборони.

Водночас в законі наголошується, що він "не виключає і не обмежує" права України "вимагати відшкодування шкоди, заподіяної унаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства".