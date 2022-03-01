Європарламент рекомендував дати Україні статус кандидата в члени ЄС

20 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Роберта Метсола каже, що Європарламент визнає європейську перспективу України

Президентка Європарламенту Роберта Метсола каже, що Європарламент визнає європейську перспективу України.

Заява пролунала на позачерговому засіданні Європарламенту у вівторок, скликаному через війну Росії проти України.

Резолюція ЄП є рекомендаційною, рішення про надання такого статусу Україні ухвалюють спільно всі країни-члени Євросоюзу.

Раніше в емоційному зверненні до депутатів Європарламенту президент Зеленський сказав, що українці щодня доводять свій європейський вибір, і закликав євродепутатів продемонструвати солідарність з українським народом.

Його виступ євродепутати зустріли оплесками стоячи, багато - зі сльозами.

Роберта Метcола заявила, що ЄС визнає європейську перспективу України, вітає заявку України на отримання статусу кандидата на членство у ЄС і працюватиме над досягненням цієї мети.

ЄС та Україна повинні дивитися в майбутнє разом, сказала президентка Європарламенту, і наголосила, що його депутати стоять разом із Києвом у ці темні часи для Європи.

"Як чітко зазначено в нашій Резолюції, ми вітаємо заявку України на отримання статусу кандидата і будемо працювати для досягнення цієї мети. Ми повинні разом дивитися в майбутнє", - заявила пані Метсола.

Вона також виклала чотири головні принципи для майбутнього ЄС:

Позбутися залежності від російського газу шляхом диверсифікації енергетичних систем континенту.

Відмовитися від кремлівської готівки, за допомогою якої російські олігархи купують собі респектабельність у Європі.

Інвестиції в європейську оборону повинні відповідати риториці.

Боротьба з дезінформаційною кампанією Кремля.

Автор фото, Офіс президент

У своєму відеозверненні до Європарламенту Володимир Зеленський заявив, що впевнений у перемозі України у війні з Росією та закликав Євросоюз прийняти Україну.

"З нами Євросоюз точно буде міцніший. Без вас Україна буде самотньою, - додав він. - Ми довели, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви європейці, і тоді життя переможе смерть".

28 лютого президент Зеленський офіційно направив до Євросоюзу заявку на вступ до ЄC.

Україна просить розглянути заявку за спеціальною процедурою, тобто невідкладно почати формальний процес, що приведе до надання державі статусу кандидата на членство.

Автор фото, Facebook Andrij Sybiha

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Напередодні у понеділок голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала бажання України приєднатись до ЄС.

"Так, з часом вони (українці - Ред.) будуть з нами. Вони одні з нас, і ми хочемо їх прийняти", - заявила вона в інтерв'ю телеканалу Euronews.

Однак фон дер Ляєн не стала уточнювати, коли саме станеться приєднання та якими є шанси України на вступ до ЄС, тим паче за прискореною програмою.

"У нас з Україною є процес, наприклад, інтеграції українського ринку в єдиний ринок… У нас дуже тісна співпраця в енергетичній мережі",- зазначила чиновниця.

Водночас віцепрезидент Єврокомісії Боррель перед початком неформального засідання міністрів оборони країн-членів ЄС сказав, що Україна має європейську перспективу, але членство не на порядку денному, оскільки спочатку треба побороти агресію Росії.

"Членство є тим, на що у будь-якому разі знадобиться багато років. І ми повинні надати відповідь (війні - Ред.) у найближчі години. Не у найближчі роки, але у наступні години", - сказав чиновник.