Білоруські війська. Чи зайшли вони в Україну і як може відповісти Київ

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Україна може завдати превентивного ракетного удару по Білорусі, якщо головнокомандувач прийме відповідне рішення, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Наші війська сьогодні займаються знищенням російської військової техніки та ресурсів, які є на території нашої країни. За необхідності, якщо буде прийнято рішення верховним головнокомандувачем зробити це, воно буде прийнято", - сказав Данілов в ефірі "Україна 24".

На уточнення, чи завдасть Україна превентивного удару по Білорусі, якщо верховний головнокомандувач Володимир Зеленський ухвалить таке рішення, Данілов відповів: "Звичайно".

Як розповів високопоставлений представник Пентагону журналістам 1 березня, наразі немає підтвердження заходу білоруських військ в Україну суходолом.

Останні місяці Росія та Білорусь проводили масштабні навчання біля України в Білорусі. Велика частина військ Росії, які зараз штурмують Київ, могли зайти саме з Білорусі.

"Вимушений" обстріл

Олександр Лукашенко раніше визнав, що з території Білорусі запустили ракети по території України. Він назвав ці запуски "вимушеним кроком".

При цьому Лукашенко не знає, скільки ракет було запущено по території сусідньої України, а про танки та іншу російську військову техніку не сказав нічого.

"Дійсно, з території чорнобильських приблизно районів, де були на навчаннях російські війська, були запущені дві чи три ракети", - сказав Лукашенко 27 лютого.

Невизнаний білоруський лідер також заявив, що білоруські військові не беруть участі у бойових діях в Україні.

"Більш того, російське керівництво ніколи не ставило перед нами це питання - про нашу участь у збройному конфлікті", - наголосив Лукашенко на нараді білоруської Ради безпеки.

Автор фото, Getty Images

Останніми днями у ЗМІ періодично з'являються повідомлення про заклики білорусів до військкоматів.

Західні ЗМІ припускали, що збройні сили Білорусі мали бути перекинуті на територію України ще 28 лютого.

У випадку небезпеки Білорусь зможе провести мобілізацію за 2-3 доби, цитує Лукашенка агенція БелТА.

300 танків на кордоні з Білоруссю

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Українська розвідка повідомляє, що Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.

За розвідувальними даними, зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходиться 300 білоруських танків.

Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ - Іванове - Драгічин, що приблизно у 30 км від кордону з Україною.

Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ, вважають в головному управлінні розвідки України.

1 березня речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов повідомив, що на Чернігівщину зайшли білоруські війська.

Хоча джерела ВВС у Пентагоні станом на 1 березня цю інформацію не підтверджують.

З іншого боку, співрозмовники в ЗСУ вказують, що білоруси можуть заходити у російській формі.

Один з високопосадовців з оборони США підтвердив CNN, що Росія випустила понад 400 ракет по українських територіях, але Україна у відповідь на це використовує дієві системи ПВО.