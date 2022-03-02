Starlink Маска прибув в Україну. Хто і як може користуватись інтернетом

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Партія терміналів Starlink прибула в Україну після того, як міністр цифрової трансформації країни Михайло Федоров звернувся до генерального директора SpaceX Ілона Маска з проханням підключити країну до супутникового інтернету.

Наразі незрозуміло, хто саме отримає термінали, але цілком імовірно, що ними скористається насамперед уряд.

Поки що доступ до інтернету в Україні є, але очікують, що він погіршиться в міру поглиблення війни.

Тож підприємства також намагаються отримати термінали, щоб забезпечити резервний зв'язок.

Як працює Starlink?

Термінали виглядають як домашні супутникові телевізійні тарілки та можуть забезпечити відносно швидкий інтернет за житловими стандартами. Це досягається за допомогою підключення до супутників на низькій навколоземній орбіті.

Треба увімкнути тарілку або термінал, як її офіційно називають, і вона автоматично підключиться до найближчого супутника Starlink, яких у небі понад 2000.

Потім супутник зв'язується з найближчою наземною станцією або шлюзом, що забезпечує інтернет.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Ці шлюзи розташовані по всьому світу, але вони не можуть бути надто далеко від місця підключення до інтернету. На щастя, в Україні є вихід до сусідньої Польщі.

Інтернет-з'єднання проходить від шлюзу до супутника, а потім до термінала. Користувачі просто підключають маршрутизатор до термінала, а технічний фахівець подбає про все інше.

Однією з основних проблем з попередніми версіями супутникового інтернету є затримка, але сузір'я супутників Starlink - це відносно нова технологія - вони працюють на низькій навколоземній орбіті, тому затримка вимірюється в мілісекундах, а не в секундах.

Терміналам для роботи потрібен чіткий огляд неба, тому є програма, яка допомагає користувачам знайти потрібне місце для їхнього розміщення.

Швидкість інтернету, яку вони пропонують, - різна, але один користувач, що вже отримав доступ до термінала, у понеділок написав у твіттері, що швидкість перевищує 200 Мбіт/с.

Користувач стверджує, що інтернет він отримав у Києві.

Наскільки корисним буде Starlink?

Бізнесмени, такі як Степан Веселовський, генеральний директор Львівського ІТ-кластеру, намагаються отримати більше терміналів, але це складно.

"Ми намагаємося купити приймачі, але я не впевнений, що в нас вийде".

Наразі інтернет в більшості українських міст працює добре, але підприємствам важливо мати план дій на випадок непередбачених обставин, сказав Веселовський.

Компанія NetBlocks, що відстежує швидкість інтернету в Україні, повідомила ВВС, що в деяких районах, таких як Сєвєродонецьк на Луганщині, є збій інтернету.

"Друзі й родина повідомляють про відсутність контактів з близькими в останні години", - написав він учора ввечері у твіттері. Нині фірма заявляє, що швидкість інтернету становить близько 80% від звичайного рівня.

Альп Токер з NetBlocks застеріг від використання Starlink замість телефонних мереж і широкосмугового доступу до інтернету: "Starlink може забезпечити зв'язок, створивши особисту точку доступу для людей, що перебувають поблизу пристрою. Тож це дуже допоможе журналістам, групам опору чи уряду".

За словами Токера, найкориснішим Starlink буде для журналістів та політиків, що зможуть донести інформацію до всього світу, якщо у Києві відключать світло.

Чи це безпечно?

Деякі ставлять під сумнів безпеку використання супутникового інтернету під час конфлікту.

Джон Скотт-Рейлтон, старший науковий співробітник проєкту Citizen Lab Університету Торонто, попередив, що термінали можуть стати цілями російських збройних сил.

"Росія має багаторічний досвід завдання ударів по людях шляхом націлювання на їхній супутниковий зв'язок".

Але, на думку Токера, хоч "певний ризик і є, коли йдеться про виявлення людей за допомогою, скажімо, безпілотників", більший ризик для звичайних громадян радше пов'язаний з необхідністю пояснювати, чому вони володіють таким пристроєм.

Які ще є варіанти?

Starlink - не єдина компанія супутникового інтернету, що працює у регіоні. Комерційна супутникова інтернет-компанія Viasat заявила, що 24 лютого, в день вторгнення Росії, зазнала "кіберподії", яка вплинула на послуги широкосмугового доступу.

Компанія не повідомила, хто або що за цим стоїть, але повідомила, що зазнала "часткового відключення мережі", що впливає на інтернет-послуги для клієнтів фіксованого широкосмугового доступу "в Україні та інших місцях у нашій європейській мережі KA-SAT".

"Ми вивчаємо та аналізуємо нашу європейську мережу і системи, щоб визначити першопричину, і вживаємо додаткових заходів, щоб запобігти подальшому втручанню, поки ми намагаємося відновити обслуговування постраждалих клієнтів", - заявила компанія CNBC.