"Орки, йдіть геть": Мелітополь вийшов на протест
Кілька тисяч людей вийшли на вулиці Мелітополя, Запорізька область, щоб зупинити захоплення міста росіянами.
Лікарка з інфекційної лікарні Надія Дребот провела фейсбук лайв з акцій у Мелітополі.
Чоловіки, жінки, діти з прапорами кричать: "Україна понад усе".
"Я тут заради свого дому", - говорить на протесті один чоловік іншому.
"Ці орки привезли своїх мародерів. Наші вчителі охороняють школи, щоб їх не розграбували", - розпвідає Надія Дребот.
"Ми - без зброї. У нас немає зв'язку, не ходить транспорт. У нас закінчується їжа. Священники їздять по хатах, годують людей", - розповідає лікарка про ситуацію у місті.
"Ми обличь не ховаємо", - каже жінка і показує всіх учасників протесту.
"Люди розуміють, що вони втарчають з орками. Тому ми тут", - каже лікарка.
У Мелітополі продовжуються бої між російськими військами та Збройними силами України.
Росіяни розвісили прапори РФ над будинком районної адміністрації. Місцеві мешканті звинувачують їх в обстрілах та грабежах магазинів.
Live, Війна Росії проти України. Сьомий день вторгнення - новий ракетний удар по Харкову
Росія сьомий день обстрілює і знищує ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки. Українські військові повідомляють, що відбивають атаки.