"Орки, йдіть геть": Мелітополь вийшов на протест

59 хвилин(и) тому

Автор фото, instagram.com/melitopol_gorod/ Підпис до фото, Мелітополь протестує

Кілька тисяч людей вийшли на вулиці Мелітополя, Запорізька область, щоб зупинити захоплення міста росіянами.

Лікарка з інфекційної лікарні Надія Дребот провела фейсбук лайв з акцій у Мелітополі.

Чоловіки, жінки, діти з прапорами кричать: "Україна понад усе".

"Я тут заради свого дому", - говорить на протесті один чоловік іншому.

"Ці орки привезли своїх мародерів. Наші вчителі охороняють школи, щоб їх не розграбували", - розпвідає Надія Дребот.

"Ми - без зброї. У нас немає зв'язку, не ходить транспорт. У нас закінчується їжа. Священники їздять по хатах, годують людей", - розповідає лікарка про ситуацію у місті.

Автор фото, nstagram.com/melitopol_gramm/

"Ми обличь не ховаємо", - каже жінка і показує всіх учасників протесту.

"Люди розуміють, що вони втарчають з орками. Тому ми тут", - каже лікарка.

Автор фото, instagram.com/melitopol_gorod

У Мелітополі продовжуються бої між російськими військами та Збройними силами України.

Росіяни розвісили прапори РФ над будинком районної адміністрації. Місцеві мешканті звинувачують їх в обстрілах та грабежах магазинів.