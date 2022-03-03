Росія та Україна домовились про гуманітарні коридори. Можливо, у деяких містах і селах не буде вогню

1 година тому

Автор фото, Twitter Михайла Подоляка

Другий раунд перемовин між Росією та Україною завершився.

Сторони домовились про гуманітарні коридори та доставку їжу та ліків до окремих місць, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, можливо, у окремих місцях тимчасово не буде вогню під час евакуації.

Однак головної мети перемовин - припинити бойові дії та вогонь на всій території України - досягти не вдалось.

"На жаль, потрібних Україні результатів поки що немає", - написав Подоляк у твітері невдовзі після завершення перемовин, що відбулись на білорусько-польському кордоні.

"Сторони досягли розуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів евакуації мирного громадянського населення", - сказав Подоляк, зачитуючи офіційне комюніке сторін, передає білоруське інформагентство БелТа.

"А також для доставки ліків та їжі до місць найбільш жорстоких боїв, з можливістю - я підкреслюю, з можливістю - тимчасового припинення вогню на період, коли буде здійснюватись евакуація у секторах, де вона проводитиметься", - додав Подоляк.

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Він уточнив - вогонь можуть припинити лише у тих містах і селах, де проводитимуть евакуацію. Де саме це буде - поки що невідомо.

Найближчим часом, за словами Подоляка, для створення гуманітарних кордонів організують спеціальні канали зв'язку та взаємодії.

Сторони також домовились зустрітися ще раз найближчим часом.

Напередодні другого раунду перемовин очільник російської делегації, помічник президента Росії Володимир Мединський розповів, що сторони будуть обговорювати три питання.

"У нас блок пропозицій з трьох частин. Вони стосуються військово-технічного аспекту, гуманітарно-міжнародного та політичного", - сказав Мединський.

Українська делегація назвала "програмою мінімум" питання гуманітарних коридорів, адже багато українських міст зараз опинились у драматичній ситуації - їм бракує їжі, ліків, вони не можуть виїхати зі своїх населених пунктів, які постійно піддаються авіаударам чи обстрілам.

Це вже другий раунд перемовин між Україною та Росією з початку війни. Перший відбувся 28 лютого в районі річки Прип'ять, що на українсько-білоруському кордоні.

Автор фото, ЗСУ Підпис до фото, Війна триває в Україні вже тиждень

Там українську делегацію представляли голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, радник офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник керівника делегації України в тристоронній контактній групі Андрій Костін, депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

На цей раз домовлятись поїхали лише Подоляк, Арахамія, Точицький та міністр Резніков.

Росію представляють помічник президента Володимир Мединський, заступник керівника російського МЗС Андрій Руденко, посол Росії у Білорусі Борис Гризлов, голова міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Росія напала на Україну 24 лютого. Війна між країнами, що супроводжується втратами військових, а з українського боку - ще і сотень мирних громадян, триває вже тиждень.