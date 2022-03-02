Україна втратила вже сотні мирних жителів - ДСНС

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У ракетному обстрілі телевежі 1 березня в Києві загинули п'ятеро

На сьомий день від початку вторгнення в Україну кількість підтверджених жертв серед населення зросла.

Унаслідок обстрілів російської артилерії і вибухів ракет в Україні загинули сотні мирних громадян. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Впродовж семи днів війни Росія знищила сотні об'єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. - сказано в повідомленні ДСНС. - За цей час вже загинуло понад 2 000 українців, не рахуючи наших захисників. Сьогодні основні зусилля Державної служби з надзвичайних ситуацій України направлено на порятунок людей".

Згодом це повідомлення було відредаговане, і цифра загиблих із нього зникла.

Там уточнили, що екстрені служби працюють попри складні умови: врятували життя більш ніж 150 людям, ліквідували понад 400 пожеж унаслідок вибухів, евакуювали понад 500 людей.

У повідомленні сказано, що 10 рятувальників загинули, а ще 13 були травмовані, виконуючи свої обов'язки.

Російське міноборони визнає загиблих

Російське міністерство оборони вперше, на сьомий день війни, дало свої дані про втрати в Україні.

Відомство твердить, що за ці дні в Україні загинули 498 російських солдатів, а ще 1 597 зазнали поранень.

Україна наводить значно вищі дані. Зранку 2 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що оцінює втрати росіян у 5 840 людей, визнавши при цьому, що "підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій".

Російське міноборони також наводить свої оцінки втрат з українського боку: 2 870 загиблих, близько 3 700 поранених, 572 людини - в полоні.

Верифікувати неможливо

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Збір даних ускладнюється бойовими діями

BBC не може незалежно перевірити ні російські, ні українські оцінки, але міністерство оборони Великої Британії вважає, що війська Москви зазнали великих втрат, що значно більші за наведені російською владою.

Україна не наводить інформацію про свої втрати серед військових.

Одна з проблем у цій війні - незалежне підтвердження точної кількості жертв.

І Росія, і Україна заявляють, що вони вбили тисячі військ ворога. Тепер Москва каже, що втратила майже 500 солдатів.

Водночас Україна ще не надала оновлених даних про військові втрати, але каже, що загинули щонайменше 2000 мирних жителів.

Чому ми повинні скептично ставитися до заяв?

Під час війни країни використовують інформацію як частину своєї стратегії. Це допомагає активізувати власну підтримку або, в разі втрат, зменшити внутрішній спротив війні. Тому навколо може бути багато дезінформації.

Україна, яка має широку підтримку країн усього світу, прагне показати масштаби руйнувань і людських страждань, спричинених неспровокованою агресією Росії.

Для Росії новини про масові втрати серед російських військ та українського населення потенційно можуть ще більше підбурити антивоєнні настрої та перетворитися на екзистенційну загрозу правлінню президента Володимира Путіна.

То кому вірити, хто надійні джерела?

ООН та правозахисні групи часто є джерелами точних оцінок. Але і їм це дається нелегко.

Багатьом їхнім командам довелося виїхати, і ситуація з безпекою означає, що в багатьох випадках вони не можуть відвідати місця нападів, щоб розслідувати все самостійно.

Цифри оприлюднюються лише після того, як працівники підтвердять інформацію з кількох джерел, включаючи постраждалих, свідків, розслідування з відкритих джерел та звіти органів влади чи інших організацій.

На це потрібен час, і саме тому дані ООН часто нижчі за інші оцінки, в тому числі урядові.