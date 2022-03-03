Колона російської техніки застрягла на шляху до Києва - речник Пентагону

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Колона російської техніки майже нерухома, вважають у Пентагоні

Міністерство оборони США стверджує, що за минулі півтори доби російські сили не досягли помітного прогресу. Зокрема, українські бійці зуміли уповільнити російську колону з військами і технікою завдовжки майже 60 км, що просувається на південь до Києва з Білорусі.

Колона "застрягла", заявив речник Пентагону Джон Кірбі. "Ми вважаємо, що росіяни перегруповуються і переоцінюють прогрес, якого вони не досягли", - сказав він журналістам.

Кірбі зазначив, що російські війська, які беруть участь у вторгненні, наражаються на менший опір на півдні України, ніж на півночі. Втім, він додав: Пентагон наразі не може підтвердити, що місто Херсон впало, як стверджували росіяни.

Він застеріг, що попри сповільнений темп просування вглиб української території, Росія зберігає у своєму арсеналі додаткові сили, які ще не були задіяні.

Ударна сила

За оцінками Пентагону, Москва перекинула в Україну близько 82% своїх військових і запустила по цілях на українській території понад 450 ракет.Але американський чиновник зазначив, що російські удари змістили фокус - із військових об'єктів на цивільну інфраструктуру, таку як телевізійні вежі.Російський уряд "вирішив діяти набагато агресивніше, націлюючись на Київ, щоби включити інфраструктуру прямо всередині міста", - сказав американський чиновник.

Проте стійка українська оборона завадила Москві досягти переваги в повітрі, вважають американські військові аналітики. "Ми вважаємо, що повітряний простір над Україною залишається спірним (і що) росіяни не досягли переваги в повітрі над усією країною", - заявили в Пентагоні.

Нова допомога і нові санкції

Вашингтон продовжує постачати зброю в Україну, і чиновник сказав, що ці поставки будуть надходити й надалі. "Ми будемо і надалі надавати допомогу українцям у сфері безпеки, і ми зробили це… навіть за останні 24 години. І ми будемо продовжувати шукати способи зробити це максимально ефективно", - сказав чиновник.

Автор фото, Reuters