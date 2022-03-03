"Эхо Москвы" повністю ліквідують. Закрили радіо і сайт через критику війни в Україні

1 година тому

Автор фото, echo.msk.ru

У Росії закрили одне з найстаріших і відомих ЗМІ - "Эхо Москвы". Воно одним з останніх дозволяло собі критику Путіна та війни Росії в Україні.

Рада директорів "Эхо Москвы" ухвалила рішення про ліквідацію радіостанції та сайту.

Про це повідомив головний редактор радіо Олексій Венедіктов.

Раніше радіостанцію відключили від ефіру на вимогу російської генпрокуратури. Сайт заблокували.

Вранці у четвер Венедіктов припустив, що рада директорів радіо може ухвалити рішення про розірвання контракту з ним та ліквідацію радіостанції.

"Эхо Москвы" входить у холдинг "Газпром-медіа". У пресслужбі холдингу повідомили, що підставою для ліквідації стало звернення генпрокуратури.

Увечері 1 березня радіостанцію " Эхо Москви" відключили від ефірного мовлення в Росії і заблокували сайт.

Теж саме зробили з сайтом телеканалу "Дождь". Це вимагала зробити російська генпрокуратура.

"Эхо Москви" та "Дождь" обіцяли оскаржити рішення генпрокуратури в суді.

Заява російської прокуратури з вимогою заблокувати ці медіа дослівно звучала так: "У зв'язку з цілеспрямованим і систематичним розміщенням... інформації із закликами до екстремістської діяльності, насильства, а також свідомо неправдивих відомостей щодо дій російських військовослужбовців у рамках проведення спеціальної операції із захисту ДНР та ЛНР".