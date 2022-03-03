В Ізюмі Росія обстріляла житлові будинки: загинуло двоє дітей
У місті Ізюм Харківської області внаслідок потрапляння снаряду у житловий будинок загинули 8 людей, серед них є діти.
Про це у Facebook повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.
За його даними, снаряд поцілив у будинок на вулиці Українській.
Також, додав він, снаряд поцілив в будівлю поліції. У центрі міста пожежа і значні руйнації.
Місцеві пишуть, що зникло світло і скаржаться, що в Ізюмі не чути сирен.
Атака почалася близько 23:59, удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок.
За всі дні війни на Харківщині загинули 34 людини, 285 зазнали поранень. Серед загиблих - 10 дітей.
Харківщину обстрілють вже восьмий день. Лише за минулу добу в області було сім обстрілів.
Багато жертв і руйнувань, але, як сказав мер Харкова Ігор Терехов: "Харків не збирається здаватися".