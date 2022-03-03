В Ізюмі Росія обстріляла житлові будинки: загинуло двоє дітей

54 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Внаслідок нападу Росії на Україну загинуло кілька десятків дітей. Сотні поранені. Тисячі стали біженціями

У місті Ізюм Харківської області внаслідок потрапляння снаряду у житловий будинок загинули 8 людей, серед них є діти.

Про це у Facebook повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

За його даними, снаряд поцілив у будинок на вулиці Українській.

Також, додав він, снаряд поцілив в будівлю поліції. У центрі міста пожежа і значні руйнації.

Місцеві пишуть, що зникло світло і скаржаться, що в Ізюмі не чути сирен.

Автор фото, фейсбук Володимира Мацокіна Підпис до фото, Так діти в Ізюмі ховаються від обстрілів

Атака почалася близько 23:59, удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок.

За всі дні війни на Харківщині загинули 34 людини, 285 зазнали поранень. Серед загиблих - 10 дітей.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Обстріл Харкова

Харківщину обстрілють вже восьмий день. Лише за минулу добу в області було сім обстрілів.

Багато жертв і руйнувань, але, як сказав мер Харкова Ігор Терехов: "Харків не збирається здаватися".

Автор фото, ДСНС Харків