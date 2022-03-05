Що буде з Херсоном? "ХНР" чи "Російський корабель, йди на..."

Діана Куришко

BBC News Україна

59 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Колись це був найбільший ТРЦ Херсона. Його спалили російські військові

Коли 1 березня ввечері російські військові заїжджали на східну околицю Херсона, з п'ятиповерхівки, що на вулиці Перекопська, 173, вони почули вже відому в Україні фразу "Русский корабль, иди на ...".

Як розповідають свідки, після цього будинок розстріляли. Влучили у квартири на третьому і четвертому поверхах. Там почалась пожежа, загинули чоловік і жінка.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Російські війська розстріляли будинок у Херсоні

Після цього на вулиці Перекопській загинуло ще двоє - їх розстріляли у чорному Nissan, який опинився на одній дорозі з колоною. Відео з понівеченим трупами у розшитій кулями машині зняли перехожі, які вийшли на вулицю після того, як колона проїхала.

1 березня російські військові почали встановлювати блокпости на околиці міста, 2 березня Херсон був оточений, а 3 березня росіяни зайняли будівлю Херсонської ОДА.

Близько десяти мешканців Херсона розповіли ВВС про вбивства на вулицях міста у ці дні.

"Стріляли у пішоходів, у тих, хто їхав в авто і чимось викликав підозру. Всіх жертв досі не ідентифікували", - розповідає ВВС Ольга з Херсона. Всі імена героїв цього тексту змінено з міркувань безпеки.

На сайті міської ради Херсона є список загиблих за 1 і 2 березня і вказані місця, де їх вбили: На зупинці біля торгового центру "Фабрика" загинув чоловік і підліток 14 років. Біля "Нової лінії" - восьмеро людей.

У списку понад 40 людей, і, як кажуть, у міськраді, це ще не всі. Сотні людей у ці дні зникли безвісти, їх досі шукають рідні.

У місцевих пабліках у соцмережах з'являються страшні оголошення - фото понівечених тіл і запитання, чи хтось впізнає людину.

"За ці дні ні я, ні мої рідні не виходили з дому. Всюди була російська техніка, стріляли у мирних жителів. На днях влучили в будинок, в якому я колись жила. Це дуже страшно", - розповідає Ольга.

У Херсоні багато обстріляних житлових будинків, пошкоджені бомбардуваннями школи і дитсадки.

Спалений дотла найбільший торгівельний центр міста - Фабрика.

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"Туди намагалися поїхати ДСНСники, щоб його погасити, але їх обстріляли", - каже Ольга.

"Як тільки росіяни зайшли в Херсон, вони такого натворили. Вони втопили наше місто у крові", - говорить мешканка Херсона Альона.

Опір росіянам намагалася чинити територіальна оборона, але дві їхні групи розстріляли, кажуть місцеві.

Говорять принаймні про два місця загибелі учасників тероборони - на вулиці Кулика у Дніпровському районі міста і в бузковому парку, на заході Херсона.

У соцмережах поширюють відео з побоїща у бузкового парку з понівеченими тілами. ВВС не може його верифікувати.

"Це наші хлопці з тероборони. Вони пішли на росіян з коктейлями Молотова, але навіть не встигли їх запалити. Їх порубали, як капусту - без голів, без рук, без ніг. Тіла не дозволяли забрати. Лише пізніше їх відспівав наш священник. І в тому ж парку їх закопали", - розповідає Альона.

Росія стверджує, що її війська нищать тільки військову інфраструктуру і не чіпають цивільних.

Захопили будівлі й перевіряють телефони

Лінія фронту змістилася за Херсон у сторону Миколаєва. По місту вже два дні роз'їжджає російська військова техніка.

Росіяни розмістились у будівлі ОДА та обласного управління міліції, розставили на виїзді з міста вогневі точки, а на дорогах блокпости.

Тут у водіїв перевіряють документи, а ще телефони - месенджери, телефонну книгу і останні фото в галереї.

Автор фото, Reuters

"Спілкуються при цьому мега ввічливо, підтримують свій міф про ввічливих зелених людей", - каже мешканець Херсона Антон. Перед виїздом з дому йому довелося видалити всю переписку, яка могла б викликати у росіян підозру.

Зранку 2 березня Міноборони РФ заявив, що Херсон під їхнім контролем, а з владою міста та області провели переговори про те, як будуть працювати об'єкти інфраструктури.

Чия влада?

Місто - в окупації. У Херсоні зараз немає жодного українського військового. На вулицях російська військова техніка і просто машини з літерами Z, місто патрулюють люди зі зброєю, головні адміністративні будівлі і ТРК "Суспільне мовлення: Херсон" захоплені.

У регіоні увімкнули мовлення російських каналів і час від часу зникає мобільний зв'язок.

При цьому всюди видно українські прапори, а місцева влада говорить, що Херсон - це Україна.

Автор фото, Фейсбук активіста з Херсона Підпис до фото, ОДА з українським прапором

Так, росіяни взяли будівлю ОДА, але "ми не покинули своїх обов'язків", заявив 2 березня Херсонський губернатор Геннадій Лагута. Про те, де саме він виконує обов'язки, невідомо. Мешканці міста кажуть, що давно його не бачили, а тільки читають його пости у соцмережах.

В них він називає росіян рашистами, попереджає містян про підготовку провокацій, встановлення розтяжок і каже, що захоплення міста - не його провина.

"Якщо ви вважаєте, що саме Херсонська ОДА має відношення і провину у тому, що колона окупантів продовжує йти з Криму, що не було підірвано Антонівський міст, що була захоплена за лічені години ГЕС та управління Північно- Кримського каналу … це ваше право! Ніхто не забороняє вам так вважати. Але Бог все бачить", - заявив пан Лагута у телеграмі.

Водночас мер Херсона Ігор Колихаєв каже, що міська влада - це просто мирні люди, які працюють на благо міста. Він сказав, що не давав росіянам жодних обіцянок. Лише просив їх не стріляти в людей. Перемовини з росіянами заперечив.

"То не були переговори…. Зі мною ніхто ні про що не домовлявся…Просто прийшли озброєні люди", - написав Ігор Колихаєв у фейсбук.

При цьому він оголосив низку правил, за якими мають жити мешканці Херсона: пішоходи ходять по-одному, максимум по двоє, за першої ж вимоги зупиняються, російських військових не провокують і не конфліктують, машини їздять на мінімальній швидкості і тільки, якщо вони розвозять продукти і ліки.

За кого Херсон?

"Доки висить наш український прапор, значить Херсон - це Україна", - говорить мешканець міста Олександр. Він займається у Херсоні волонтерством, розвозить продукти.

Український прапор висить над залізничним вокзалом у місті і на площі Свободи, навпроти захопленої росіянами будівлі ОДА.

Чоловік описує настрій місцевих мешканців, як бойовий, хоча, зізнається, що трохи і страшно.

"До 2014 року у Херсоні було багато проросійських настроїв і так званих нейтральних людей, яким було байдуже, чия влада. Але зараз все змінилося. Це не 2014 рік. Сценарій з ДНР тут не пройде. Тут у Херсоні переважають проукраїнські настрої", - говорить Максим, місцевий підприємець.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, У соцмережах лунають заклики захистити Херсон

Проте, каже чоловік у місті немає кому чинити росіянам жорсткого опору.

"Злість бере, що вони знаходяться у нашому місті і ми нічого не можемо з ними зробити. У нас немає лідера, яких може всіх об'єднати. Немає Каті Ганзюк. Вона б тут швидко всіх "построїла", - каже зітхаючи Максим.

Альона працювала в органах влади і має відверто проукраїнську позицію.

"Зараз у Херсоні більше героїзму, патріотизму. Але ми щодня прокидаємося з жахом, що росіяни сьогодні нам влаштують. З такими, як у мене проукраїнськими поглядами тут зараз небезпечно", - каже Катерина і додає - виїжджати нікуди. Позаду Крим і випалена боями земля, а попереду бої за Миколаїв.

"А з іншого боку - чому ми маємо виїжджати ? Це наша земля. Чому ми маємо віддавати її окупантам?" - розмірковує жінка.

Автор фото, ВВС

Не вийшло ХНР?

Проукраїнські активісти у Херсоні поводяться обережно - закривають свої сторінки у соцмережах і видаляють переписки. І разом з тим - безстрашно влаштовують акції у центрі міста з українськими прапорами перед носом в озброєних до зубів російських військових.

У п'ятницю, 4 березня, до міста прибуло понад десять вантажівок з так званою "гуманітарною допомогою" від Росії. Херсон переживає зараз складні часи - мешканцям не вистачає їжі, ліків, дитячого харчування, люди стоять у довжелезних чергах за продуктами.

А 18 українських фур з продуктами, підготовлених для Херсона, до міста не пропустили. У місті багато мародерів.

Втім, коли на площі свободу у Херсоні біля будівлі ОДА розмістили вантажівки, людей прийшло менше, ніж машин. При цьому їх знімали на відеокамеру журналісти, яких охороняли російські військові.

Автор фото, телеграм канал Мост

Кілька мешканців міста провели біля цих вантажівок пікет. В обличчя російським військовим вони скандували "Херсон - це Україна", питали, що вони тут роблять і казали, що не потребують допомоги окупантів.

На іншому кінці площі, біля кінотеатру "Україна" стояло декілька десятків людей з українськими прапорами, які голосно скандували "Слава України". Учасник мітингу, головний режисер обласного драмтеатру Сергій Павлюк вів звідти фейсбук лайв.

"Людям не вистачає продуктів. Хтось вже і голодує. Але все одно вони не вийшли за їхньою їжею, не хотіли її брати. Вони втопили наше місто у крові", - стверджує Альона.

Автор фото, телеграм канал Мост

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджав, що окупаційні війська планують проголосити "Херсонську народну республіку". І використають для цього привезених з Криму людей і акцію з роздачі їжі.

"У Херсоні не відбулося мітингу за створення ХНР. На площу вийшли люди з українськими прапорами і не злякались озброєних російських військових", - написало Суспільне Херсон, яке попри захоплене приміщення продовжує свою трансляцію.

Мешканка Херсона, блогерка Любов все життя живе в Херсоні й говорить російською. Коли у своєму інстаграм вона звинуватила Росії у нападі на Україну, від неї відписалося кілька сотень підписників, але і надсилали повідомлення з вибаченнями за дії Росії.

"Через мову мене ніколи тут не утискали. Я не хочу жити в Росії".

Заклики щодо того, щоб Херсон був у складі Росії, у місті теж лунають. Зустріти їх можна у російські соцмережі - ВКонтакте.

"Я закликаю херсонців позбутися будь-якого відчаю. Україна свого не віддасть…Обовʼязково дайте знати окупантам, що бути у Херсоні вони можуть лише тимчасово. І ніколи не зможуть володіти Херсоном", - звернувся до херсонців президент Володимир Зеленський.