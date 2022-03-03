У Британії з екранів прибрали телеканал RT

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, RT зник з ефіру в Британії і всіх країнах ЄС

Підтримуваний Росією новинний канал RT зник з усіх платформ мовлення у Великій Британії.

Доступ Британії до телевізійної мережі, яка раніше мала назву Russia Today, перервала заборона, введена Європейським Союзом.

Хоча Британія більше не входить до ЄС, блок застосував санкції до супутникових компаній у Люксембурзі і Франції, які передавали сигнал RT для британських платформ Sky, Freesat і Freeview.

Керівництво RT звинуватило ЄС у порушенні свободи преси.

Напередодні ЄС заявив, що перешкоджає трансляціям RT і Sputnik, державних російських мовників, по всій Європі до припинення агресії Росії проти України.

У заяві ЄС сказано, що RT і Sputnik сприяють систематичному маніпулюванню інформацією та дезінформації з боку Кремля.

"Знарядда пропаганди"

Міністр культури Надін Дорріс у твіті пише: "RT більше не буде доступне на британському телебаченні... Російському диктатору тепер буде важче поширювати свою дезінформацію і брехню."

Також цього тижня вона називала цей канал "брудним знаряддям путінської пропагади".

Британський резулятор Ofcom зараз веде розслідування проти каналу RT - розглядає 27 випадків можливого порушення кодексу мовлення.

Регулятор має право позбавити телеканал ліцензіх на мовлення, але цей процес може тривати кілька тижнів.

У відповідь на відімкнення сигналу заступниця головного редактора RT Анна Бєлкіна звинуватила європейців в упередженості.

"Регулювання медія має бути відірваним від геополітики і здійснюватися незалежними органами та експертами, забезпечувати різноманітність новин і захист джерел інформації.

RT наполягає, що є "автономним" каналом, який отримує від Російської Федерації фінансування.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, YouTube, який належить Google, посилює санкції проти контенту RT

RT позбавили ефіру після того, як YouTube заблокував канали, пов'язані з RT і Sputnik по всій Європі.

"Через війну в Україні ми негайно блокуємо канали YouTube, підключені до RT і Sputnik, по всій Європі", - сказано в заяві Google Europe.

Facebook також заблокував доступ до RT і Sputnik в Європі.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, The BBC відкрило частоти для мовлення на коротких хвилях

Тим часом ВВС припинила ліцензування всього свого контенту для російських користувачів.

Комерційне крило корпорації BBC Studios повідомило: "Ми, як і інші медіаорганізації, уважно стежимо за подіями. Дирекція BBC зустрілася [у середу], і вирішила припинити ліцензування будь-якого контенту російським клієнтам".

Це означає, що росіяни не зможуть дивитися шоу, зокрема "Танці з зірками" та "Зелена планета".