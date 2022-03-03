Мер Маріуполя: росіяни хочуть знищити місто

54 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Маріупольці живуть в умовах блокади російських сил

Мер Маріуполя в емоційному посланні звинуватив російських військових у намірах знищити місто. Вадим Бойченко каже, що внаслідок невпинних обстрілів рятувальні служби не можуть відремонтувати пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Станом на вечір 3 березня Маріуполь залишається без електроенергії, води та опалення, повідомляє міська рада міста.

"Вони перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла. Вони також пошкодили залізничне сполучення. Зруйнували мости, розтрощили потяги для того, щоб ми не мали можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей", - сказано в повідомленні.

Мер Бойченко закликає жителів Маріуполя не вірити фейкам, покладатися лише на офіційну інформацію і порівнює дії росіян щодо його міста з блокадою Ленінграда в часи Другої світової.

"Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють нам блокаду, як в колишньому Ленінграді, - пише Вадим Бойченко. - У нас знову немає світла, води та тепла. Військові путінської орди постійно обстрілюють місто і не дають вивезти поранених, жінок та дітей".

Блокадні умови

Жителі Маріуполя розповіли ВВС, що змушені жити без найнеобхіднішого.

"Вже два дні немає світла, тепла і води, в нас практично не залишилося продуктів", - розповів 27-річний Максим, який переховується від обстрілів у квартирі бабусі.

"До Маріуполя не завозять ліки та харчі. Місцева влада намагалася роздавати хліб і воду, але все дуже швидко закінчилося, - каже чоловік. - Я наповнив ванну водою перед тим, як її повністю відключили. У нас залишилося десь п'ять літрів".

Максим переїхав жити до бабусі та дідуся після початку російського вторгнення, бо їм за 80 і вони не виходять зі своєї квартири в центрі міста. Втрьох вони сидять у квартирі без світла і тепла, під обстрілами.

"Обстріли вранці відновилися. Вночі місто було в цілковитій темряві, крім вибухів не було жодного іншого джерела світла. Кілька годин було тихо, а на світанку все почалося знову. Стріляють з усіх боків. Ми нажахані".

Підпис до фото, Вибух на горизонті, фото Максима

Маріуполь, місто з населенням близько 400 тисяч, має стратегічне значення для росіян, бо дозволить їм відкрити наземний коридор до окупованого Криму.

Хоч російське міністерство оборони закликало цивільне населення міста виїхати з Маріуполя гуманітарним коридором, однак містяни кажуть: обстріли не припинялися.