Вони працюють: західні санкції від Банку Росії до яхт на Лазуровому березі

10 хвилин(и) тому

За тиждень, що минув після нападу Росії на Україну, США, ЄС, Канада, Британія та Японія схвалили кілька "хвиль" санкцій. Вони боляче зачепили російську фінансову систему, банківський та енергетичний сектори. А нові санкції - проти олігархів та їхніх родин - президент США Джо Байден має оголосити до кінця четверга.

"У нас успішно "закручуються гайки у санкційному режимі, - каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. - Дедалі більше заходів застосовують для того, щоб відрізати російську економіку від світової, і наслідки цього вже відчувають у Росії. Там люди намагаються зняти готівку, зростає невдоволення, західні компанії виходять з російського ринку та припиняють інвестиції".

"Справжнє кохання"

Автор фото, NICOLAS TUCAT Підпис до фото, Голові "Роснафти" доведеться розлучитися зі "Справжнім коханням"

Лише два дні тому, перераховуючи нові санкції проти Росії за напад на Україну, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася і до російських багатіїв.

"Не сумнівайтеся: ми заморозимо інші активи теж. Розкішні яхти та модні автомобілі, елітну нерухомість", — заявила вона.

Роману Абрамовичу довелося терміново продавати футбольний клуб "Челсі" та елітну нерухомість в Лондоні.

А в ніч проти 3 березня поблизу порту Марселя французькі митники заарештували яхту Amore Vero (у перекладі з італійської - "Справжнє кохання"), яку пов'язують із російським олігархом, президентом "Роснафти" Ігорем Сечіним. Про арешт повідомив у Twitter міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

"Дякую французьким митникам, які застосовують санкції Європейського Союзу проти тих, хто наближений до російського уряду", - написав він.

Як і все у російських олігархів, яхта Amore Vero є однією з найбільших у світі - її довжина становить 85,6 м, а вартість може становити від 120 до 200 млн доларів.

Ще один російський мільярдер, засновник і власник РУСАЛ Олег Дерипаска заявив, що на Росію очікує жорстока економічна криза щонайменше на три роки через агресію проти України.

"Я розумію це краще за інших. Коли люди вам кажуть, опустять "залізну завісу" чи ні, то "залізну завісу" вже опустили", - заявив російський бізнесмен.

Він прогнозує "найжорстокішу економічну кризу" для росіян.

"Помножте кризу 1998 щонайменше на три", - спрогнозував Олег Дерипаска.

"Мінус" експорт, "мінус" виробництво, "мінус інвестиції

Автор фото, Getty Images

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Окремо від санкційних заборон, але нерозривно із ними, триває й вихід західних компаній із Росії. До Danone, Boeing та Siemens, BP, Exxon Mobil та Shell, з 3 березня приєдналися німецька Volkswagen, яка заявила про припинення виробництва та збірки авто у Калузі та Нижньому Новгороді, а також шведська Ikea.

VW також призупинив експорт своїх машин до Росії. У Росії ТОВ "Фольксваген Груп Рус" працює не лише із "народними авто", але й представляє Audi, Lamborghini, Bentley та Ducati.

А Ikea не лише заявила про призупинку експорту до Росії та Білорусі, але й про призупинення виробничих операцій в Росії. Це означає, що без роботи залишаться усі російські субпідрядники Ikea.

Крім того, про намір припинити поставки до Росії та бізнес у Росії вже заявили Audi, Volvo, Jaguar, Land Rover, BMW, Mercedes, Citroen, General Motors, Ford, Skoda, Scania, Dell та Lenovo, Ericsson та Apple, Google Pay та Samsung Pay, заблокували операції до зовнішніх розрахунків Visa та MasterCard.

І, як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, санкційний потенціал західних партнерів за російську агресію в Україні далеко не вичерпаний.