Запорізька АЕС всю ніч горіла через обстріли. Тепер вона під контролем росіян

48 хвилин(и) тому

Запорізька атомна електростанція загорілася внаслідок обстрілів російськими військами в ніч на 4 березня. Станом на 6:20 пожежу ліквідували, але адмінкорпус та прохідна станції під контролем росіян, повідомляє "Енергоатом" та Запорізька обласна військова адміністрація.

Є загиблі та поранені серед українських захисників станції, але їхню кількість не уточнюють. У місті через обстріли пошкодили теплотрасу та зникло опалення.

Про те, що Запорізьку АЕС атакували російські війська, повідомив близько 1:00 4 березня мер міста Дмитро Орлов.

"Загроза світової безпеки! В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі палає Запорізька Атомна станція!" - повідомив він.

Протягом кількох годин до того біля АЕС йшли запеклі бої.

За даними міської влади та адміністрації АЕС, росіяни кілька разів влучили в один з реакторів. Водночас, попри заклики, пожежних для гасіння станції пропустили не відразу.

Автор фото, Запорізька АЕС

Термінове звернення записав президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Європа зараз повинна прокинутися - горить найбільша атомна електростанція Європи, - сказав Зеленський. - Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють, вони до цього готувались".

Зеленський повідомив, що у зв'язку з ситуацією він вже поговорив з президентами США та Польщі, канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Великої Британії, президентом Європейської Ради, а також з головою Міжнародного агентства з ядерної енергетики (МАГАТЕ).

"Жодна держава, крім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в нашій історії, в історії людства держава-терорист вдалася і до ядерного терору", - наголосив Зеленський.

Пізніше державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнила, що горів навчально-тренувальний корпус. До гасіння залучили 44 пожежників та 11 одиниць техніки.

Також вранці мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що бої на Запорізький атомній електростанції поки що припинилися.

На станції працює тільки один енергоблок з шести.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що він стурбований не лише через безпеку енергоблоків, а також - сховища відпрацьованого ядерного палива, у якому є 150 контейнерів з радіоактивними матеріалами. За словами Галущенка, влучення у сховище може мати катастрофічні наслідки.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що українська влада запевнила його у тому, що головне обладнання на станції працює, і пожежа його не пошкодила.

Реакція світу

Світова спільнота вже висловила занепокоєння через загрозу АЕС. Тим паче росіяни вже взяли під контроль Чорнобильську АЕС.

За повідомленням адміністрації президента США, "Байден приєднався до президента Зеленського у закликах до Росії припинити військові дії в цьому районі та надати пожежникам і співробітникам надзвичайних служб доступ до об'єкту".

Британський уряд також заявив, що Зеленський та прем'єр Борис Джонсон обговорили "надзвичайно тривожну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції" та погодилися, що Росія має негайно припинити напад на цей об'єкт.

Джонсон заявив, що хоче скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації.

"Прем'єр-міністр заявив, що безрозсудні дії президента Путіна тепер можуть нести пряму загрозу безпеці всієї Європи. Він сказав, що Британія зробить все можливе, щоби ситуація не погіршилася", - повідомляє Даунінґ-стріт.