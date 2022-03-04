Економічні наслідки війни в Україні відчують далеко за її межами
Людські життя - найбільша втрата та найбільша проблема з тих, що виникли через війну в Україні, заявив ВВС голова Світового банку Девід Мелпасс.
Але є також і величезні економічні проблеми, які відчуватимуться далеко за межами України.
"Війна в Україні відбувається у поганий час, бо світова інфляція і без того на дуже високому рівні", - так заявив він.
Зерно і енергоносії
У першу чергу, і особливо по найбіднішім, вдарить подальше зростання цін на енергоносії, каже голова Світового банку.
Другою великою проблемою буде подальше зростання цін на харчі, які і до того перебували на рекордно високих рівнях.
Девід Мелпасс нагадав, що і Україна, і Росія є великими виробниками зерна. За даними JP Morgan, майже 30% світового виробництва пшениці припадає на Україну та Росію.
Крім того, Україна є найбільшим світовим експортером соняшникової олії (Росія - на другому місці). Разом вони виробляють до 60% соняшникової олії у світі. За даними Чиказької біржі, ціни на пшеницю нині досягли 14-річного максимуму.
"Швидко владнати питання із втратою цих поставок просто неможливо, це додатково тиснутиме на ціни", - заявив Девід Мелпасс.
Те саме стосується постачання російських енергоносіїв до Європи, де уряди "не зважали на альтернативи, що дозволили б мати достатньо електрики".
Близько 39% струму в Європі виробляється на станціях із викопаного палива, а Росія є найбільшим постачальником нафти і газу на європейський ринок.
Звісно, з часом європейці перейдуть на альтернативні джерела палива, а Путін "може назавжди втратити цілі ринки", що позбавить його значної частки доходів на фінансування агресії та значно погіршить рівень життя пересічних росіян - заявив голова Світового банку.
Допомога Україні
Девід Мелпасс також висловив побоювання, що війна матиме довготермінові негативні наслідки для досягнень років реформ, які проводила Україна, і ефект від яких вже відчували українці.
Щоб запобігти цьому, банк вже працює над пакетом допомоги у 350 млн доларів, який буде схвалено впродовж кількох наступних днів.
"Це допоможе підтримати український бюджет", - заявив керівник Світового банку, пояснивши, що в умовах війни це дозволить профінансувати першочергові потреби - армію, уряд, соціальні виплати та постачання найнеобхідніших товарів.
Керівник Світового банку також висловив побоювання, що крім величезних людських втрат, економічні проблеми можуть підштовхнути українців до Росії - "до її ідей, цілей та під її лідерство".